議長張峻關懷洪災後光復獨老 發慰問紅包與物資

花蓮光復地區連續洪災影響，不少鄉親在生活與居住上承受壓力，其中獨居老人更是辛苦。為讓長輩在歲末年終之際感受到社會的關懷與溫暖，議長張峻於一月二十日前往光復地區各村，辦理獨居老人慰問金與物資發放作業，親自將關懷送到長輩身邊（見圖）。

本次慰問行程自上午展開，依序前往大興村、大豐村、大富村、大進村、大同村、大全村、大華村、大安村，以及北富、東富、西富、南富等村落，最後於大平村、大馬村完成全天行程。發放地點安排於各村活動中心、富安宮及部落之心大樓，讓長輩能就近領取，整體流程順暢，現場氣氛溫馨。

本次行動共發放將近三00份慰問紅包，並同步準備生活物資，希望在寒冬與年節前夕，為長輩的生活多添一分實質支持與安心。

議長張峻表示，洪災過後，許多家庭仍在慢慢整理生活步調，尤其是獨居長者，在面對天氣轉冷與農曆春節將近時，更容易感到不安與孤單。再過一個多月就是農曆新年，希望透過這次慰問紅包與物資的發放，讓長輩知道社會沒有忘記他們，也為即將到來的新年增添一點溫暖。

議長張峻指出，慰問紅包與物資的價值不在於金額多寡，而在於傳遞一份關心與陪伴，期盼長輩能在寒冬中感受到溫度，安心準備過年，過一個有溫度、有笑容的好年。他也祝福長輩身體健康、心情平安，新的一年生活能夠更加穩定。

此次慰問行動能夠順利完成，張峻也特別感謝幕後協助的工作人員。他表示，感謝花蓮縣議會總務組謝明宏主任及全體組員在前置規劃與現場行政作業上的細心安排，讓整體流程圓滿完成；同時也感謝各村村長全力協助名冊彙整與現場引導，使關懷能確實送到每一位長輩手中。

張峻最後祝福所有長輩與鄉親，在新的一年新年快樂、平安健康，在彼此的關心與陪伴中，迎接一個溫暖、安心的新年。