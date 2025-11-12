議長抨擊市政 藍市黨部駁斥：造謠、政治操作

針對基隆市議長童子瑋近日連番抨擊市政，中國國民黨基隆市黨部昨（12）日嚴正駁斥其言論。市黨部發言人黃申棟指出，童子瑋不僅在電動公車補助議題上刻意造謠，更在市府依據專業決定12日颱風天照常上班上課一事上，罔顧科學判斷、意圖抹黑，顯為政治操作。

黃申棟首先指出，謝國樑市長依據氣象局的專業預測，決定基隆市（12）日照常上班上課，此為科學且專業的判斷。然而，童子瑋議長卻在臉書上抨擊此舉為罔顧「基隆市民的生活」。黃申棟質疑，市府依據專業數據決策，童議長卻不能尊重科學與專業判斷，反而意圖「討好選民」，此種為政治利益而抨擊專業決策的行為，不僅試圖擾亂正常社會秩序，更將影響整體經濟發展。依據氣象局統計，11日整天基隆累積雨量為190毫米，雖然有些地區瞬間雨量很大，但距離達到350毫米也不到6成的雨量。

另針對童議長指稱「市府不買電動公車」導致補助款失效，黃申棟澄清，交通部於今年3月核定補助基隆市採購93輛電動公車，市府考量實際需求與充電站等配套設施的建置進度，決議分階段採購，首批採購30輛新車。黃申棟強調：「市政建設應實事求是，若為了好大喜功而一次性大量採購，卻無足夠的配套，只會造成車輛閒置。就像買了晚餐卻不吃，只會變成廚餘︱︱︱沒有配套的採購，才是真正浪費人民的納稅錢。」

黃申棟重申，交通部長陳世凱已在10日的交通委員會考察期間明確承諾，至2030年以前，中央對基隆市電動公車的補助將持續進行、不會因為今年未全數發包就失效，後續仍會依市府建設進度持續核撥。因此，童子瑋「市府採購失當造成2.3億損失」的說法，完全是刻意扭曲事實、製造恐慌。

黃申棟總結，童子瑋議長在傳出被賴清德總統「勸進」參選市長後，便立刻在電動公車及颱風假決策上，轉為猛烈攻擊市府、散播錯假訊息，其背後的政治算計令人高度懷疑。黃申棟最後強調，市政建設需要的是穩健的規劃與專業的執行，絕非空洞的謠言與政治造勢。「基隆市民要的是能上路的電動公車與依據專業的決策，不是講話不附實話、只為選舉造勢的議長。」