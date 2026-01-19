議長指監督鬆脫 謝國樑：1年3爆管台水要負責溝通

（中央社記者王朝鈺、曾智怡基隆19日電）基隆市麥金路輸水管破損漏水，逾4萬戶用水受影響引民怨；對於議長童子瑋批評市府監督機制鬆脫，市長謝國樑今天說，麥金路1年發生3次爆管，市府極不滿，盼台水扛起溝通責任。

麥金路地下輸水管破損漏水，台灣自來水公司15日緊急停水開挖搶修，逾4萬戶用水受影響，原定16日下午4時完成，因變更工法，延至17日上午8時修復完成。

童子瑋昨天受訪表示，市府這幾年可能監督機制有些鬆脫，希望市府硬起來，讓民眾能迅速掌握復水時間等狀況，而不是「（週）六、（週）日就像休息一樣」，盼市府把民生問題永遠放在第一優先。

謝國樑上午出席「七堵室內兒童樂園擴建啟用典禮」接受媒體聯訪說，國營事業單位應把工作做好，並充分告知民眾，這是所有國營事業都應做到的事，不是因為由中央管轄，到了地方，所有工作都由地方負責。

謝國樑說，這次延誤復水是因為工程落後，市府工務處全程都在現場，努力與台水公司合作，盡快落實相關工作，台水公司未向市民充分溝通，國民黨及民進黨市議員，都透過自身社群平台，協助台水公司公布實際狀況，他非常感謝市議員不分黨派幫台水公司擦屁股。

謝國樑表示，所有國營事業都有義務與責任，向市民溝通宣導事項，市府本於中央、地方合作立場，先後與台鐵公司、高速公路局成立平台協助宣導，讓民眾能更充分瞭解；麥金路1年發生3次自來水管線爆管，市府雖感極度不滿，但本於中央、地方合作立場，市府還是會協助台水公司能有更好溝通，也希望台水公司一肩扛起與市民溝通的責任。

台灣自來水股份有限公司告訴中央社記者，停水前15日下午4時就陸續通報於基隆市管線防災應變群組、里長群組與議員群組等，向基隆市政府、所有議員、里長及市民等公告初估停水資訊，但未於停水前發布新聞稿、洽有線電視刊登跑馬燈周知等待改進。

台水說明，後續經開挖方確認漏水管段，確定評估影響用戶數及範圍，由於工程難度大，開挖後發現漏水量大，15日下午5時緊急延長停水時間搶修，5時34分再通報修正後影響範圍詳細資料，後續進展按進度持續通報；但復水時考量此管齡老舊輸水，可能影響輸水安全以緩慢漸進加大送水量方式復水，至17日深夜全區復水。

台水表示，二期降漏計畫（民國114年到121年）中，於基隆地區辦理老舊管線汰換，投入新台幣14.45億元；後續將滾動檢討，針對基隆地區老舊大口徑管線再增案辦理。（編輯：陳仁華）1150119