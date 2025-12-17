議長接待岩手縣一關市參訪團 期待雙方交流擴大合作建立關係

議長康裕成率國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、邱于軒、白喬茵，以及范織欽議員接待日本岩手縣一關市市長佐藤善仁、議長勝浦伸行一行。（高雄市議會提供）

記者吳欽／高雄報導

高雄市議長康裕成十七日接待日本岩手縣一關市市長佐藤善仁、議長勝浦伸行一行，康議長感謝一關市對高雄的重視，並樂見彼此擴大合作、建立友好關係。

訪問團一行十七人由一關市府會雙首長率市府官員及地方企業代表十七日上午到訪議會；康議長率國民外交促進會會長湯詠瑜、副會長鄭孟洳、邱于軒、白喬茵，以及范織欽議員迎接新朋友。

佐藤市長及勝浦議長特別穿上印著「高雄」字樣及特產的紀念T，表達對高雄雄的情誼，讓康議長及議員眼睛為之一亮，感到親切。

康議長指出，今年七月初次與佐藤市長見面，對於年末再次相聚，感到特別開心；她也特別恭賀佐藤市長成功連任，並感謝他積極推廣台日交流。

此外，一關市府會雙首長偕同工商、農業及教育部門來訪，對於和高雄交流的重視與心意，也讓康議長感動，她期待雙方在此基礎上，共同發掘更多合作的可能。

康議長期待雙方交流從觀光互訪、物產推廣到企業連結等面向，逐步擴展到青年世代互動，發掘更多合作機會，並在一次次交流中壯大城市情誼。

康議長的熱忱接待令佐藤市長感動，他說，此行帶領一關市各產業領域代表，期盼促進一關市與高雄市觀光、經濟、農林水產及教育的交流與合作。他並感謝台灣無論在日本東北三一一大地震或疫情期間，總是第一時間給予支援與鼓勵。