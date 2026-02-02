議長撩妹也用組織戰！謝典林遭李進良爆料：他靠「樁腳理論」收服女神心

娛樂中心／程正邦報導

彰化縣議長謝典林上雪碧節目，遭好友李進良爆料：他靠「樁腳理論」收服女神心。（圖／翻攝抖音＠bs55774）

彰化縣議長謝典林（原名謝典霖）的豪宅開箱話題正夯，近日他再度展現非典型政治人物的魅力，登上由雪碧與圤智雨主持的 Podcast 節目《圤雪BS》。這回他與好友李進良同台，大方分享情場攻防戰。李進良在節目中辛辣爆料，謝典林的把妹招式完全移植了政壇的「樁腳理論」，不靠單點突破，而是靠「群體經營」讓對方周邊友人全數變身助攻手。

李進良笑說每次謝典林看到心儀的女孩，都會先打給他研究把妹戰略。（圖／翻攝抖音＠bs55774）

李進良揭密：不急著要電話 先固「外圍樁腳」

節目中，整形名醫李進良笑談謝典林獨樹一格的交友邏輯。他觀察到，議長面對心儀對象時，絕非那種一見面就衝過去索取聯絡方式的衝動型，而是會先發揮政治專長：「他會先去經營女生身邊所有的朋友。」

廣告 廣告

李進良形容，這就是標準的組織戰思維，讓身邊的人都覺得他幽默又慷慨，「等到大家都變成他的『樁腳』，開始幫他在女生面前美言，甚至是製造機會，他才慢條斯理地出現。」 屆時目標對象早已在「樁腳們」的背書下對他產生極高信任。李進良調侃道，這套戰術簡直是「不戰而屈人之兵，他在政治上怎麼選上的，情場就是怎麼贏的。」

謝典林說，身旁女伴都是朋友介紹給他認識。（圖／翻攝抖音＠bs55774）

謝典林大方回應：這叫「群體經營」

面對好友的爆料，謝典林也沒反駁，反而笑著解釋這套社交哲學。他認為大家出門在外，最重要的是氣氛：「這叫『群體經營』啦！大家出來玩嘛，就是要開開心心的。把大家都照顧好，大家自然會互相幫忙。」

針對主持人雪碧追問，這招對於身處公眾焦點、身邊圍繞眾多友人的「啦啦隊女神」是否有效？謝典林神定氣閒地回應：「其實道理都一樣，就是誠意。」 他強調不一定要針對某個人，而是要讓整體環境的氣氛都是好的，「當大家都覺得你這個人不錯，你的勝算自然就大。」

雪碧訪問間意外透露，謝典林目前的對象似乎是啦啦隊女神。（圖／翻攝抖音＠bs55774）

卸下公職面具 呈現不同以往的親民樣態

這集節目讓政治人物褪去嚴肅的標籤，呈現出生活中幽默且極具社交手腕的一面。網友聽完後紛紛留言感嘆：「議長這招太強，果然是專業的」、「這就是傳說中的組織戰啊！」、「原來大家去聯誼是去面試，議長是去辦選民服務」。

透過《圤雪BS》的直球對談，謝典林成功將「樁腳理論」從枯燥的政治術語，轉化為讓人會心一笑的生活智慧，也再度為自己創造了全新的網路討論熱度。

主持人圤智雨對於謝典林的「樁腳」把妹術感到相當新奇。（圖／翻攝抖音＠bs55774）

曾有一段知名的「台版大長今」戀情

謝典林最廣為人知的感情經歷，是曾與藝人李燕有過一段婚姻。兩人於 2013 年登記結婚，當時這段政壇與演藝圈的結合備受矚目，李燕還曾多次現身彰化為他助選。然而，這段婚姻僅維持了 18 個月，雙方於 2015 年協議離婚。李燕事後曾坦言，主因是個性不合及對生活規劃的認知差異。

謝典林和「本土劇女神」李燕有過一段婚姻，兩人好聚好散，婚姻僅維持 18 個月。（資料照）

謝典林在與李燕結婚前，曾與另一名女性育有一子一女。在與李燕離婚後，他重心主要放在公職服務與陪伴孩子上。目前的感情狀態為單身的他，近期因參與 Podcast 節目大談交友觀，使其私生活再次受到關注。

更多三立新聞網報導

美麗島民調／鄭麗文面臨「信任滑鐵盧」負評飆20% 泛藍、小草反彈劇烈

從「彰化白宮」看「沙鹿宮殿」！顏家莊園因得獎意外現形

江啟臣簽署同意黨中央提名方案：結果交給民主、團結留給台中

AI 雙雄同框慶功！黃仁勳期待見蔣萬安：很快會再回來

