議長敲槌定案 高雄今年度「總預算」完成審議

高雄議會今（6）日完成2026年度地方總預算審議，議長康裕成敲槌定案。歲入為1,929億6,554萬4,000元，公債及賒借收入110億5,795萬8,000元，歲出為1,978億2,350萬2,000元，其中債務還本62億。預算歷經多次臨時會修正刪減，議長感謝議員審慎把關，並呼籲市府善用資源，加速推動重要建設與民生計畫，落實政策執行，提升城市建設與市民生活品質。

歷經第四屆第6次定期大會及第8、9、10次臨時會審議，議會完成審定2026年度地方總預算案。歲入預算刪減7,529萬7,000元，公債及賒借收入刪減1億2,337萬6,000元，歲出預算刪減1億9,867萬3,000元。

康議長表示，預算審議歷時多個會期，顯示議會對總預算高度重視，也感謝全體議員在密集會期中盡責，以嚴謹態度完成審議。她指出，接下來仍有兩項重要法規待審，包括《高雄市政府組織自治條例》第6條、第17條修正草案，以及《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正草案，呼籲市府與議員持續努力，不負市民期待。

康議長也強調，市府應善用預算資源落實政策，把握任期最後階段，加速推動尚未完成的重要建設與民生計畫，確實回應議會監督與市民託付，提升高雄城市建設及市民生活品質。

