議長盃五人制足賽 安平媽開球

十六日安平開台天后宮廟埕辦理開球儀式，由「安平媽」主持開球，區長蕭泰華、開台天后宮廟方人員及地方民代現身見證。（讀者提供）

記者王勗∕台南報導

安平區石門國小主辦南市議長盃暨第十四屆安平媽祖盃五人制足球賽，十六日上午於安平開台天后宮廟埕辦理開球儀式，由「安平媽」主持開球，安平區長蕭泰華、開台天后宮廟方人員及地方民代均到場見證，並透過傳球象徵世代傳承。

安平媽祖盃五人制足球賽於開台天后宮廟埕舉辦開球儀式，安平區長蕭泰華、市議員盧崑福、周麗津與市議員參選人李伯利、陳冠諭及安平區多位里長均到場見證。在開球儀式後，與會來賓也將球傳給參賽學校學生代表，由學子射門得分，也祝願世代傳承、球賽源源不斷。

安平開台天后宮文化基金會長期提供經費支持五人制足球賽的推展，基金會董事長盧友禮表示，安平石門國小也推出五人制足球邀請賽至今，開台天后宮十四年來長期鼓勵及支持石門國小建立國小五人制足球運動發展的平台，也期望能為國家培育優秀足球健將。

開台天后宮總幹事林國明指出，在支持石門國小推動的五人制足球賽事期間，透過該賽事也培養出不少國手級選手，廟方也致力支持、贊助各項有益身心的活動及體育賽事等，期盼在媽祖守護下，讓安平地區民眾安居樂業，邁向更美滿的生活。也祝福參賽學子都能旗開得勝、馬到成功！