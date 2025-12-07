[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

獅球嶺砲台周邊步道將正式啟用，基隆市議會議長童子瑋表示，這一年多來他持續爭取，目前已完成階段性成果。他指出，獅球嶺砲台擁有壯麗景觀與重要歷史，夜間還能欣賞百萬夜景，但過去有草木過高、照明不足與動線不明確等問題，現在這個的場域魅力將逐步呈現。

議長童子瑋爭取有成 獅球嶺砲台整修完工下週正式啟用。（圖／童子瑋辦公室）

童子瑋指出，他與市府單位多次討論，希望重新整理砲台周邊步行環境，同時納入在地居民的想法。從砲台整修、照明配置到步道動線皆逐項確認，希望讓未來環境兼具安全與舒適，使大人小孩都能輕鬆走進砲台，感受基隆的景觀與歷史底蘊。

他表示，獅球嶺本身具備成為城市亮點的條件，未來透過完善砲台並與周邊景點串聯，可補足基隆的「山城文化」，無論是提升城市能見度或讓下一代認識土地，獅球嶺都將成為一個具文化與旅遊價值的起點。

童子瑋說，整修工程已全部完成，預計下週正式啟用。他也感謝市府團隊、里長與協作夥伴的努力，期盼每位走上獅球嶺的市民，都能透過這片景觀與古蹟重新理解獨特的基隆之美。

