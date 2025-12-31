議長肯定市長能溝通凝聚共識 為審議營建土方自治條例鋪路

議長康裕成肯定陳其邁市長終於在年末與業者對營建剩餘土石方問題凝聚關鍵共識，確立管理模式。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議長康裕成卅一日肯定陳其邁市長終於在今年末與業者對營建剩餘土石方問題凝聚關鍵共識，確立出土端（A）至收容處理場所（B），以「土不落地、檢查就過關」的管理模式，兼顧效率與監管，創造雙贏。

陳其邁市長已於十二月卅日邀集相關局處、建商業者及營建剩餘土石方資源處理業者進行協調，並就制度執行方向達成初步共識。後續管理將採取分流管理模式，一部分土石方送往港區整地集中去化，另一部分則依農地用途審慎去化，在兼顧公共工程需求與農地保護前提下，提升流向透明度與可追溯性。

康議長表示，市府以「合法、符合各界期待、並兼顧降低成本」為原則，積極凝聚共識，為臨時會順利審議高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例修正草案奠定基礎。同時，也感謝三黨團總召及議員屏除立場、協助彙整各方意見，讓即將開議的臨時會已有共識基礎。新的一年府會攜手向市民交出第一張漂亮成績單。

議會指出，針對清運實務，十二月卅日協調會議中與會各方認為，透過源頭分類並由收容處理場所派員至工地現場檢查確認，可降低分類爭議、提升清運效率，使接收與流向管理更順暢。

議會表示，同時，為因應中央政策方向並緩解短期土方去化壓力，高雄市政府亦已盤點港區整地、台電灰塘區等合適去化場址，逐步緩解短期去化壓力，並要求土資場完善機具設備、落實暫屯、分類及再利用功能，加強污染物監測，違規情節重大者將不再受理申請。

而針對農地去化，議會強調，須依相關審查作業要點辦理，在嚴守農地農用原則下，加嚴審查土方來源、種類及用途合理性，並加速行政流程，確保回填合法合規、不影響農業生產。