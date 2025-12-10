譴責中俄軍機侵擾日韓！賴清德示警更大威脅「喊話在野」：不應封殺國防預算

中日關係緊張之際，日本防衛大臣小泉進次郎7日才在凌晨召開記者會，指控中共軍機以雷達照射日本自衛隊戰機，今（10）日凌晨再透過社群媒體曝光中俄9日出動13架軍機在日本周邊進行長距離聯合飛行，是針對日本的「示威行動」；與此同時，韓國聯合參謀本部9日也表示，有7架俄羅斯軍機及2架中國軍機先後進入南韓防空識別區（KADIZ）。對此，總統賴清德今日表達我國立場。

小泉進次郎於東京時間今日凌晨近1時透過社群媒體X表示，昨日有2架俄羅斯轟炸機飛越日本海的對馬海峽，在東海與2架中國轟炸機會合後，穿越宮古海峽再一路飛行至四國外海的太平洋空域，途中還有8架中國戰機護航伴飛，並有俄羅斯預警機在場進行空中指揮管制，中俄明顯是在向日本示威，對日本國安構成嚴重威脅。在此之前，韓國聯合參謀本部9日表示，有7架俄羅斯軍機及2架中國軍機先後進入KADIZ，未侵犯領空，而韓國在軍機進入前就出動戰機實施戰術措施，以防突發狀況。

廣告 廣告

賴清德今日上午出席台灣民主基金會舉辦的「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典」前接受媒體聯訪，對於中國近日在日、韓周邊的軍事行動，升高區域緊張態勢，賴清德表示，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為。

「我們也呼籲中國應該要體現大國的責任。」賴清德表示，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。而為了維護台灣的安全及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，與區域民主國家共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。

國防特別預算再卡關 賴清德：在野黨不應封殺

另有媒體詢問，中國近來在區域周邊升高威脅，但在野黨昨日再度杯葛軍事採購特別條例，先前傳出這可能是國民黨爭取「鄭習會」的條件，執政黨後續如何跟在野黨溝通？對此，賴清德則說，我國是民主國家，對內競爭難免，但面對外來威脅應團結一致，各界應感受得到，中國不僅是對台灣威脅，也施加壓力脅迫周邊國家，而周邊國家也正紛紛強化國防力量，並進行區域共同合作。

賴清德指出，在前述狀況下，政府一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，因此必須要提高國防力量、增加國防預算，「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉」。賴清德也直言，昨日的程序委員會已是第2度封殺，但他希望能進入委員會審查，讓社會了解立委審查情況。

賴清德強調，立法院應讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整之處，「我們也根據民意，大家來進行審查的工作，但是我們絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。如果我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅的時候，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道」。​

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

