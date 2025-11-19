譴責中共抓捕沈伯洋！王定宇提案獲立院外委會通過 全場只有1藍委

民進黨立委沈伯洋被宣稱涉「分裂國家罪」立案偵查，民進黨立委王定宇今（19）日在立法院外交及國防委員會提出臨時案，針對此事對向中共提出嚴厲譴責，並呼籲中共應自我克制，全案經文字修正後通過。

針對中共點名沈伯洋聲稱「全球通緝」，王定宇提出臨時案，民進黨立委林楚茵、羅美玲、陳俊宇及陳冠廷等人連署，案文提到，中共對沈伯洋進行立案調查、予以通緝一事，中共對台灣民眾皆無管轄權，又我國屬民主國家，即便意識形態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。

案文指出，本會委員沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊台灣憲政制度核心，立院外交及國防委員會應呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。

而王定宇表示，此案的基本原則，是不容許中國以政治目的及標準，對台灣任何國人進行長臂管轄跟跨境鎮壓，「他們沒有司法管轄權，中華民國不歸他管。我們在國家範圍內、在自由世界中，不管任何主張皆受我們憲法保護，中華人民共和國無權以莫須有理由，對任何人進行這樣的政治動作。」

王定宇強調，遺憾立法院不做，那麼委員會應該可以自己來做，特別這次牽涉到本委員會同仁，呼籲中共作為大國要以文明崛起贏得尊重，「老是耍流氓手段，只有大而沒有任何文明可言，我們給予最嚴厲譴責。」

不過雖羅智強等國民黨立委日前表示「沈伯洋不值得同情、我反對到底」，但值得一提的是，國民黨籍立委除了召委馬文君擔任此次會議主席之外，沒有其他任何人到場。

