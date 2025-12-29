譴責中共環台軍演 民眾黨批：高談和平卻以軍事恫嚇施壓

〔記者林哲遠／台北報導〕台北、上海城市論壇(雙城論壇)昨甫落幕，中國解放軍東部戰區今天即以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習。台灣民眾黨今日發聲明表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。

民眾黨呼籲，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推。中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

