譴責中共環台軍演 黃國昌譏賴清德如井底之蛙「丟臉是全台灣人」

民眾黨主席黃國昌（中）。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

中共今（29日）宣布對台軍演，民眾黨主席黃國昌今表達嚴厲譴責、抗議，斥無助於區域穩定、兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠。對於總統賴清德昨接受三立節目專訪，他指中國幾十年來沒有越雷池一步，是因「實力不到」，因此台灣就只有一個選擇，就是不斷提高難度，「讓他永遠都達不到這個標準」；黃國昌則譏，有時當總統講話若像井底之蛙、坐井觀天，丟臉的不是他個人，是全體台灣人民。

民眾黨上午召開「嚴正抗議‧具體反制賴清德總統級造謠」，黃國昌、嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠出席。

廣告 廣告

會後接受媒體聯訪，媒體提問，怎麼看賴清德昨專訪稱中國幾十年來沒越雷池一步，是因「實力不到」，結果中共今天就又展開軍演？黃國昌先是說，第一件事，民眾黨的立場一定要表達的非常清楚，對於中共在台海發動軍事演習，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，這樣子做完全無助於區域穩定、兩岸和平，且只是把台灣人民推得越來越遠。

黃國昌指出，過去中共軍演，沒發生任何積極正面的助益，只是造成兩邊對立跟緊張，這次也一樣，不會有任何什麼積極正面效益，對於大家期待的區域穩定、兩岸和平，甚至兩岸人民善意、健康交流，造成的只有阻礙。

黃國昌稱，至於賴清德總統，他是奉勸有時候當一個總統，講話如果像井底之蛙、坐井觀天，丟臉不是他個人，是全體台灣人民，「我話講到這裡就好。」

話鋒一轉，黃國昌提到，藉由這場記者會，講到有關軍事準備上的事，他想順便提出一個疑問，昨天賴清德不斷強調國防自主、自我研發，我們大家都支持，當初在搞潛水艇時，民眾黨立場就很清楚，我們支持，但為什麼要先凍結50%預算，請先向國人證明，第一艘500億的潛水艇潛得下去，現在是在浮航測試，還沒有潛航測試，台灣人蓋那艘潛水艇500億，他在外交國防委員會質詢過，日本同等級只要150億，台灣人要花500億，這是哪門子道理？因為剛開始學，要先繳一點學費，學習曲線現在才要慢慢起來，沒關係，錢也花了，現在潛水艇潛得下去嗎？

黃國昌直言，更讓他憤怒的是，賴清德昨才在高談國防自主，想正當化這幾年撒了這麼多銀子，國防部連標準用的子彈，都要用買的？這是哪門子國防自主？這是最簡單、基本的步槍子彈，這不是潛水艇、隱形戰機，我們花那麼多錢，改造兵工廠，結果連最基本步槍用的標準子彈都做不出來，要花錢去買，這是怎麼為是？這就是賴清德講的國防自主嗎？

張啓楷也說，大家能否幫問賴清德，也邀請賴到立法院說明，海鯤號什麼時候沉得下去？第一艘潛艇何時可正式成軍？另大家關心66架F-16V，曾在拜登政府擔任白宮中國與台灣事務高階官員的杜若石（Rush Doshi）證實，交付時程已延後至2027年或2028年，用2000多億買了66架，本來早該交機，到現在1架都沒來，美國官員也跟你講，不是國防部長顧立雄講的在趕工，要延到後年、大後年，且全部66架交機最快也要到2030年，賴總統是否到立院來，跟全國人民說清楚。

民眾黨也透過聲明抗議中共軍演，指針對中國東部戰區今突襲宣布對台灣舉行「正義使命-2025」環島軍演，民眾黨表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。

民眾黨說，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推。民眾黨呼籲，中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德指讚賞普丁、擁抱習近平 民眾黨：限24小時道歉否則明提告

「拜託新北市民給我4年時間」 黃國昌：真心渴望從監督者變執行者

民眾黨副總召、嘉義市長參選人張啓楷。 圖：周煊惠 / 攝