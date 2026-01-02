譴責中共軍演提案遭藍白否決 綠：有這樣在野黨 台灣人要更團結

針對共軍上週圍台軍演，民進黨立院黨團在今天院會中，提出譴責中共軍演案，但在藍白聯手下遭否決。（陳培瑜辦公室提供）

針對共軍上週圍台軍演，民進黨立院黨團在今天院會中，提出譴責中共軍演案，但在藍白聯手下遭否決。民進黨團書記長陳培瑜表示，有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。

陳培瑜指出，大約在10時50分到11時的表決，藍白繼續癱瘓程序委員會；同時更不敢譴責中共軍演。民進黨團的報告事項和討論事項，連討論都沒辦法討論，直接被否決。

陳培瑜說，中共統一台灣的企圖越來越明顯，只要不支持統一、主張「中華民國」存在，在中共眼中都算「台獨」。中共也表明，這次圍台軍演就是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。

她指出，中共屢屢侵害我國主權、單方面破壞台海和平的蠻橫作為，已經引起許多國家的強力譴責。首當其衝的台灣，更是應該不分黨派、齊心對外，共同譴責中共。

她表示，民進黨團在院會中提出譴責中共軍演案，但藍白卻否決。不只是譴責中共軍演，其他民進黨提出的福國利民法案，也再次遭到藍白阻擋，包含財劃法、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，被擋了將近800次的立委赴中報備的國安法案。

陳認為，如果在野黨的監督是理性的，民進黨絕對願意好好坐下來討論。但面對敵國如此明顯的侵略意圖，藍白竟然不敢齊聲譴責，更多次阻擋其他攸關民生與國防安全的法案，連討論的機會都不給。

