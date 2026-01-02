譴責中共軍演！民進黨提案批「武力恫嚇」：立院應表達人民立場

海委會主委管碧玲日前分享海巡艦應處中共軍演時，艦上國旗飄揚的照片。 圖：擷自管碧玲臉書粉專

[Newtalk新聞] 針對中國近日對台發動軍事演訓行動，民進黨立法院黨團今（2）日於立法院會正式提出提案，嚴正譴責中共以軍事手段對台施壓，並呼籲立即停止一切破壞區域穩定的挑釁行為。民進黨團強調，中國此舉已嚴重危及區域和平，立法院有責任代表台灣人民表達最嚴正立場。

提案指出，中國於 2025 年 12 月 29 日、30 日期間，無視國際社會普遍關切，對台灣周邊實施軍事演訓，動用軍機、軍艦及海警船等兵力，嚴重干擾我國海空域安全，衝擊國際航行秩序。相關行動不僅違反《聯合國憲章》所揭示「禁止以武力或威脅使用武力」的基本原則，更明顯破壞區域和平穩定。

內容提到，中國近年來屢次以軍事手段施壓台灣，已非單一事件，而是系統性地以威嚇方式改變現狀。此類作為不僅對台灣人民生命財產安全造成實質風險，也對區域國家及國際航行安全構成嚴重威脅。

提案中說明，中華民國長期以來秉持和平、理性與負責任的態度處理區域事務，致力維護台海與印太地區的和平穩定，從未主動挑釁任何國家。然而，中國當局卻一再以軍事行動回應善意，持續升高緊張情勢，嚴重傷害兩岸互信，也加深區域對中國威權擴張的疑慮。

民進黨團指出，近期中國除對台施壓外，也對周邊國家採取軍事威懾行動，顯示其行為已非單一事件，而是對國際秩序的系統性挑戰。立法院將秉持「同島一命」的精神，不分朝野，共同支持強化國防戰力與社會韌性，並持續推動相關國安法制建設。

提案最後呼籲國際社會正視中國擴張主義對區域和平的衝擊，攜手遏止威權勢力破壞以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太地區的自由、開放與穩定。

民進黨立委林楚茵認為，在這份提案中，我們強調面對威脅，朝野應秉持「同島一命」的精神，團結對外。更呼籲在野黨委員「國安沒有顏色，敵人不會區分你是藍是綠」。

林楚茵感性說到，前線國軍弟兄姊妹正在海空第一線保護國家；希望藍白待會按下表決器時，不要背棄他們，不要讓台灣的國會淪為沉默的幫兇。

