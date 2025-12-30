譴責中共軍演「非負責任大國應有作為」 賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

中共東部戰區昨（29）日宣布舉行「正義使命－2025」圍台軍演，並劃設5個演習區域，其中4處涵蓋我國領海，今（30）日持續進行演訓。對此，總統賴清德透過社群發文表示，維護台海與印太和平是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持，但中共近期頻繁升高軍事壓力，並非負責任大國應有作為。

賴清德強調，政府將以負責任態度應處，不升高衝突、不挑起爭端。賴清德指出，感謝海巡與國軍弟兄姊妹以高度專業與使命感，在海防與領空第一線沉著應對各項威脅，讓國人得以安心生活。

面對各項侵擾與認知作戰，賴清德也呼籲國人放心，國安團隊與國軍將持續緊密合作，即時研判情勢，全力確保國家安全。

賴清德強調，此時此刻軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量，並呼籲國人一同為第一線人員加油，共同捍衛國家的主權與自由。

