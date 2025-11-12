譴責中共長臂管轄！趙少康列3罪狀「拒挺沈伯洋」：賴清德魯莽行事的結果
中國重慶公安局以涉《分裂國家罪》立案，對民進黨立委沈伯洋展開調查的同時，揚言發布全球通緝，除了多名綠委發起「我們都是沈伯洋」活動聲援，總統賴清德更喊話立法院長韓國瑜，要求後者維護國會尊嚴；資深媒體人、中廣前董事長趙少康透過臉書發文直言，沈伯洋自己要去挑釁中國，才面臨中國的懲罰，而兩岸之所以走到現在這一步，則全是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果。
趙少康透過臉書發文，談到沈伯洋遭北京當局點名通緝抓捕，賴清德喊話韓國瑜維護國會尊嚴一事；趙少康指出，幾位民進黨立委以「我們都是沈伯洋」為名發起活動，賴清德再接力喊話，應該是想要韓國瑜也加入聲援行列。
「兩岸關係走到這個地步，就是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果」，趙少康強調，雖然中共基於政治理由，揚言抓捕中華民國立委的作法過於粗暴，但一切的始作俑者、也就是賴清德本人不但不檢討，甚至還想要求韓國瑜負責，令趙少康感到相當納悶。
趙少康重申，「反對中共長臂管轄」、「立法院長要關照立委權益」雖然是大家的共識，但這場風波的核心問題，在於黨政軍特大權都抓在賴清德手上，反觀韓國瑜只是一個沒有實質權力的立法院長。趙少康痛批，賴清德向韓國瑜喊話的行為，只證明了這位中華民國總統「無法保護國民」、「無能力改善兩岸關係」甚至「沒有管道進行交涉」。
最後趙少康也回憶，沈伯洋作為大罷免的核心人物之一，把台灣鬧得天翻地覆的同時，一邊靠著黑熊學院拿美國的錢，一邊讓爸爸（沈土城）在中國經商賺錢，絕對是民進黨罷免失敗的主要戰犯之一；趙少康也補充，沈伯洋為了謀取自身政治與經濟利益，竟公開表示「中國的飛彈打過來，其實對我們有很大的幫助」，趙少康認為，沈伯洋自己挑釁中國後面臨懲罰，才要大家一起「我們都是沈伯洋」，是非常可笑的一件事。
