即時中心／潘柏廷報導

民進黨立委沈伯洋，近期被中國揚言要全球通緝，受到各界高度關注；不分區綠委、國際自由聯盟（LI）副主席范雲，則在代表民進黨在聯盟會議中提案，應聲援被中國跨境鎮壓的沈伯洋，結果聯盟昨（22）日便無異議通過《關於中華人民共和國（PRC）對台灣人民進行跨國鎮壓之緊急決議案》。對此，同樣出席會議的沈伯洋在臉書透露，過程中有個非常關鍵的插曲，相關內容也曝光了！





沈伯洋今天在臉書提到，昨天國際自由聯盟正式通過了由范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。

「過程中有個非常關鍵的插曲」，沈伯洋指出，現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對 "Taiwanese Nationals" 的鎮壓。

他解釋，Taiwanese Nationals意思為「台灣國民」，不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan，「這不只是文字的精確，更是國際社會對我們主體性的肯認」。

接著，沈伯洋提到，因為中國的跨境鎮壓，英文是transnational repression，中國在法律戰被定性如此，那麼，民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別。

「台灣國民，不是中國國民」，沈伯洋認為，這個論述，是中國自己逼出來的，「你繼續通緝，我就繼續反擊」。

沈伯洋強調，中國百般阻撓他在台灣對抗紅色論述，「沒有關係，我的戰場又不是只有在台灣，你自己選，不然我就兩邊都開戰場」。





原文出處：快新聞／譴責中國對台鎮壓！國際自由聯盟通過決議 沈伯洋曝關鍵插曲

