譴責中國軍演案遭否決 林宜瑾批藍白罔顧國家利益

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

關於「兩岸人民關係條例」修法連署，民進黨立委林宜瑾今（3）日表示，「台灣、中國一邊一國」並非口號，而是國際社會的基本常識。她指出，昨日上午已完成修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國之間為對等的國與國關係。

林宜瑾強調，此舉除彰顯台灣反侵略、反殖民及反對台海問題內政化的立場外，也是一次重要的國際表態，要讓民主盟友了解，儘管藍白在國會亂政，「親中賣台」並非台灣社會的主流民意。

林宜瑾指出，近來藍白在國會的作為屢屢引發爭議，日前民進黨提出譴責中國軍演的提案，卻遭國民黨與民眾黨聯手否決。在長期面臨侵略威脅的民主國家中，國會卻無法對明顯的軍事挑釁行為發聲，令她深感遺憾。

林宜瑾認為，藍白在國安議題上的立場，不僅辜負人民託付，也可能在國際上造成台灣缺乏反侵略決心的錯誤印象，進而影響民主盟友對台灣支持的意願。

林宜瑾進一步表示，面對藍白阻擋國防預算、國家總預算及多項國安相關法案的立法院現況，她深感身為民進黨立委，有更強烈的責任運用立法與修法權限，反對侵略與殖民，並拒絕將台海問題內政化。她說，在藍白聯手否決譴責中國軍演提案的同一時間，自己即在立法院內奔走，邀請委員同僚連署修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。

林宜瑾指出，台灣與中華人民共和國分屬兩國，且台灣從未受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本事實。然而，部分國內法律仍以不符現實的框架規範雙邊關係。她表示，此次修法除提案將法規名稱調整為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除條文中「國家統一前」及以「地區」相稱兩國領土的相關用語，使法制內容更貼近實際狀態。

林宜瑾也批評，在國民黨與民眾黨掌握立法院多數後，相關作為引發社會對國會角色的質疑。她表示，當政壇出現罔顧國家整體利益的情況時，社會應清楚區辨，藍白在立院的行為不代表台灣的主流民意。

對於外界關心修法提案是否可能再度遭程序委員會阻擋，林宜瑾表示，即使法案被擋，台灣社會也不會因此停止發聲。她強調，台灣並非第一次面對境外勢力及其在地協力者，將持續以堅定立場捍衛民主與主權。

照片來源：林宜瑾辦公室

