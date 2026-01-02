【論壇中心／綜合報導】中國近日在我國周邊舉行聯合軍演，不僅影響航班運行，更引起國際高度關注，立法院民進黨團今（2）日於院會提案，嚴厲譴責北京破壞和平，並呼籲立法院秉持「同島一命」精神，朝野不分黨派共同支持國防戰力與社會韌性，不過，今天院會確認議程時，國民黨及民眾黨立委再度挾人數優勢，封殺民進黨團所提議程草案。

時事評論員黃益中今日在《頭家來開講》節目中指出，許多國家包含日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳洲、紐西蘭及南韓，都公開關心台海安全，但立法院的國民黨跟民眾黨卻直接反對譴責案，黃益中翻出2023年，時任總統蔡英文訪美見了前眾議長麥卡錫，中國發動兩次軍演，當時的立法院朝野黨團共同聲明，譴責抗議，且這個共同聲明下方還有國民黨立委曾銘宗、謝衣鳳、林思銘等等，都有簽名，民眾黨立委邱臣遠、賴香伶、張其祿也都有簽，黃益中質疑，2023年可以譴責，為何到了現在就要聯手封殺，背後是否有什麼壓力，究竟是誰在背後給藍白立委施壓？

對於藍白聯手封殺「譴責中國軍演」提案，民進黨立委陳培瑜表示，有這樣的在野黨，對著中共下跪求和，台灣人要更加團結，共同面對境外敵對勢力，才能擁有長久的真正的和平。





原文出處：「譴責中軍演」提案遭封殺 黃益中揭「今昔對比」怒嗆藍白

