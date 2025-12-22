譴責俄無差別轟炸 澤倫斯基誓言擴大反擊

記者賴韋廷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，俄國軍方近一週來，累積出動約1300架無人機、1200枚滑翔炸彈與9枚各型飛彈攻擊烏國南部，造成敖德薩州多處設施港口嚴重受損，他除譴責俄國無差別轟炸暴行，也誓言採取行動擴大反擊。

《烏克蘭國家通訊社》報導，俄軍上週對烏國發動猛烈空襲，造成多處能源設施與港口設備受損，不排除是針對烏軍近期反攻烏東、襲擊黑海艦隊潛艦發起的報復。此外，俄軍同時也對烏國東北部蘇米州發動攻勢，已知位於邊境的赫拉博夫斯克村至少有約50位居民遭到綁架或遭挾持進入俄國境內，因此烏軍正在當地與俄軍持續交戰，擊退最新一波攻勢。

對此，澤倫斯基強調政府已全力投入救援，尋求恢復民眾正常生活；並表示正持續與美國和歐陸盟友密切合作，對俄國發動制裁，同時透過談判施壓，希望在維護國家尊嚴的前提下結束戰爭。

此外，日本《時事通信社》報導，日本首相高市早苗決定向烏克蘭提供價值60億美元（約新臺幣1888.8億元）的財政援助，以傳達日本對烏國的明確支持。澤倫斯基則代表烏國人民致謝，除讚揚日本持續在印太地區與全球層面，展現維護國際秩序的領導能力，也肯定此舉可望為維護以規則為基礎的國際秩序做出具體貢獻。

澤倫斯基強調烏國正與盟友密切合作，同時透過制裁與談判對俄國施壓以結束戰爭。（達志影像／美聯社資料照片）

俄羅斯過去一週使用大量無人機、滑翔炸彈，以及各型飛彈對烏國南部發動攻擊。（達志影像／路透社資料照片）