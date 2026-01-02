譴責卓榮泰4大缺失、要吳釗燮請辭下台 立法院表決通過提案

立法院會今（２）天表決通過譴責卓榮泰、要求吳釗燮下台提案。（圖：資料照）

立法院會今（２）天通過民眾黨立法院黨團提案，對行政院長卓榮泰有未依法編列預算等4大缺失，提出譴責。此外，民眾黨團提案表示，國安會秘書長吳釗燮心腹洩漏外交機密，嚴重傷害國家利益，顯已不適任，建請立法院會作成決議，要求吳釗燮自行請辭下台，立法院會今天也表決通過。

民眾黨團提案提及，有鑑於民進黨政府執政下府院黨均遭共諜滲透，吳釗燮心腹機要何仁傑因洩漏外交機密予中共遭起訴並求處重刑，對國家安全等造成重大打擊，嚴重傷害國家利益，連外交部長林佳龍備詢時都坦言傷害大。吳釗燮神隱更罔顧國家安全會議組織法第8條有關國家安全會議應受立法院監督的規定。

廣告 廣告

民眾黨團提案強調，吳釗燮一再拒絕立法院司法及法制委員會邀請列席相關會議，自認太上皇，迴避國會監督，破壞中華民國憲政體制，已不適任國家安全會議秘書長，因此建請院會作成決議，吳釗燮自行請辭下台，負起應有的政治責任，以符合責任政治的基本原則。

全案今天在立法院會處理時，民眾黨團提議照案通過，後經表決通過。另一方面，民眾黨團提案指責，有鑑於卓榮泰就任行政院長後，各政策荒腔走板，不斷激化社會對立、散播片面不實訊息，且拒絕依法行政，導致人民對政府信任全面崩壞。

民眾黨團列出卓榮泰4大缺失指出，包含對國會改革法案提出覆議案、台電營運紊亂失靈無止盡撥補、逕自宣布國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委、未依法足額編列原住民禁伐補償預算等。卓榮泰未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。

民眾黨團續指，為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對卓榮泰提出嚴厲譴責案。先前將此案逕付二讀交付黨團協商，後經黨團協商並無共識，提交院會處理。全案今天上午在立法院會處理時，民眾黨團提議照案通過，藍白以人數優勢表決通過。