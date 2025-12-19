譴責台北車站及中山站隨機攻擊事件 國民黨5名台北市立委發表聯合聲明

台北捷運台北車站M7出口傳出遭人投擲煙霧彈意外事件。左為遭波及民眾；右為北捷台北車站通往天成飯店出口濃煙畫面。 圖：翻攝網路

[Newtalk新聞] 國民黨台北市立法委員王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強今（19）日晚間針對台北車站及中山站隨機攻擊事件發表聯合聲明。

稍早台北車站傳出有人丟擲煙霧彈引發火警，並有1人一度失去生命徵象送醫搶救；同時，台北捷運中山站一帶，也有民眾目擊男子持武器攻擊路人，並闖入中山誠品，造成多人受傷。

警方已第一時間趕赴現場處理，並全面提升周邊區域警戒層級。請大家務必提高警覺，避免在相關區域逗留，儘速離開鄰近地點，注意自身安全，也請轉知可能在附近的親友。

5立委表示，要為所有受傷的民眾誠心祈福，祈願傷者平安脫險、早日康復，也向第一線辛苦的警消與醫護人員致上最深的感謝與敬意。並說明已請求相關單位即時掌握狀況，釐清事件原因，並檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞。後續也將在立法院督促政府強化公共場所的預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生，讓市民能安心通行、放心生活。

