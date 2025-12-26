譴責大法官淪鷹犬！在野黨提案「憲法法庭判決無效」 立法院表決通過逕付二讀

司法院憲法法庭19日在排除3名大法官之下，作出今年度第1號判決，宣告立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正法案違憲，由於該判決僅由5名大法官參與評議，與該法第30條「應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意」的條文有落差，引發爭議。立法院今（26）日經過院會表決，通過將國民黨立法院黨團提出的譴責案，及該憲法判決無效的公決案逕付二讀。



立法院今日召開院會，國民黨立法院黨團提案指出，憲法法庭19日作出114年憲判字第1號判決，宣告立法院三讀通過、總統依法公布《憲法訴訟法》違憲，但憲法法庭此次作成判決僅有5名大法官參與，將另外3名拒絕參與評議的大法官摒除在外，無論依照修正前或後的法規，此次憲判皆不符合法定人數，程序上存在重大瑕疵；5名大法官帶頭違法，甘願淪為鷹犬，親手摧毀憲法，令人痛心。



國民黨立法院黨團提議，大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責；而此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；至於大法官援引此判決所作的任何憲法裁判，也均屬無效，不生效力。



立法院今日午間12時半進行表決，首先就民進黨團提議不予審議表決，結果贊成51票、反對60票；隨後就國民黨團提議徑付二讀表決，結果贊成60票、反對51票。立法院長韓國瑜宣布，本案照國民黨團提案通過，本案逕付二讀，依照《立法院職權行使法》規定交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。



不過，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱發言時狠酸，憲法重要、腦袋也重要，兩個一起用就不會違憲，「要譴責大法官，立法院不是國會獨大，門都沒有。」民進黨立委莊瑞雄狠嗆，在野黨立委發言是理盲、法盲及文盲，讓他感慨很深，立法院今天可以作成決議說憲法法庭判決無效，明天就能提案說普通法庭的判決無效，「這個叫做流氓政治，不是多數暴力。」民進黨立委沈伯洋則說，立法院決定憲法法庭判決無效是實質毀憲亂政，更是向北韓看齊，「難道我們要變成北韓法學嗎？」



