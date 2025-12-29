譴責大陸圍台軍演！卓榮泰喊快通過預算：唯有實力才有和平

解放軍東部戰區今天（29日）宣布展開「正義使命2025」軍事演習，演習範圍涵蓋台灣周邊海空域。行政院長卓榮泰表示，嚴厲要求中共當局停止演習，並痛批附和九二共識、一國兩制的任何投降式的行為都將自取其辱，他也呼籲朝野一致通過中央政府總預算和國防特別預算，國家才有實力。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰今天受訪時表示，中華民國政府嚴厲的要求中共當局應該停止所有的演習，如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。其次，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。

大陸東部戰區發布宣傳海報《正義之盾 破限除妄》。（圖／翻攝微信公眾號「東部戰區」）

卓榮泰指出，至於刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北、上海「雙城論壇」舉行之際，刻意的舉行這種惡意的演習，正足以證明兩件事情：第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法，在分化我們，在造成我們社會的對立，國人必須明察，大家必須冷靜；第二，這樣的行為在我們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。

解放軍今起在台海周邊進行多軍種聯合作戰演練。（圖／央視微博）

卓榮泰說，希望國人真正體會到，唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平，朝野各界一致把中央政府總預算以及國防特別預算嚴審的通過，國家才有實力，社會才會團結。

