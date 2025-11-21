譴責惡質抹黑 高市府將依法正式提告

▲針對月世界垃圾山偷倒案件，高市府嚴厲譴責立委陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。（資料照／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 針對月世界垃圾山偷倒案件，立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案的李姓男子。高市府表示，該案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，陳其邁與該名李姓男子亦無往來，高市府嚴厲譴責立委陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。

▲經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，陳其邁與該名李姓男子亦無往來，高市府嚴厲譴責立委陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。（圖／高市府提供）

經瞭解，該名李姓男子原為國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。

廣告 廣告

陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳其邁為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害名譽，亦將依法提告以守護清譽。

同時，民主進步黨高雄市黨部也發出聲明，針對岡山區碧紅里李姓里長疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，該黨部已完成初步查證。

李姓里長過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入民進黨。李姓里長於2022年參與該黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

基於現已掌握之情事，李姓里長涉案內容已嚴重違反民進黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

女作家揪團辦親子講座「親親子今」11/30社教館開講

大台南國際旅展登場 台南友好城市齊聚展現國際交流成果

延續岡山三萬人氣勢 林岱樺周末挺進大旗美地區