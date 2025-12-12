譴責苗博雅美化戰爭！徐巧芯：刻意誤導民眾

▲國民黨立委徐巧芯再嗆台北市議員苗博雅，怎麼會有人傻到用823砲戰的中共作戰能力與現在做對比？（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.13）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中表示，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，她還舉例，以色列的面積只有台灣6成，與敵對國家沒有海峽天險，發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。國民黨立委徐巧芯再嗆，怎麼會有人傻到用823砲戰的中共作戰能力與現在做對比？

徐巧芯說，苗博雅刻意將「戰爭浪漫化」，扭曲事實、偷換概念，以烏俄戰爭期間，當地民眾仍正常上班上課舉例，她要嚴厲譴責這種美化戰爭、將戰爭浪漫化的說法，且目前全球反戰的聲浪中，這種說法不合時宜，也很不恰當！

徐巧芯說，拿1958年發生的823砲戰與2025年的現代戰爭比較：時代不同，時空環境也不對等，不倫不類。當時中共只能用火炮攻擊金門，火力無法擴及台灣本島，但目前中共的飛彈、導彈技術先進，攻擊範圍不僅能涵蓋台灣，還可以擴及整個亞太地區，洲際飛彈甚至能達到8000-14000公里，抵達美國西岸。

徐巧芯也說，烏俄戰爭期間，烏克蘭人民還可以保有正常生活，還可以正常上班上課，但那只是少部分地區！烏克蘭的國土面積是台灣16倍，且台灣地狹人稠，地小、人多、高山多，地理環境完全不相符，人口也集中在西部，密集程度完全無法與烏、俄兩國做比較。退一步來說，若真的要套用烏克蘭的數據，台灣發生戰爭，可能會有三分之一，將近800萬的民眾流離失所。

徐巧芯酸，苗博雅翻車以後又開始扯「以色列國土也不大」，這更離譜。台灣不是以色列，差很多啊。以色列有四十多架F-35，台灣不僅買不到，連採購的F-16V都到不了貨，怎麼沒聽到苗博雅關心？況且，以色列男女皆兵，且男性當兵的年限為3年，在以色列街道上可以看到男男女女穿著軍裝拿著槍。以色列的競爭對手是伊朗、真主黨、哈馬斯，以色列軍力明顯高於伊朗，怎能套用在兩岸戰事？伊朗跟以色列不時的衝突中，居民也須避難，而以色列軍人的待遇也明顯優於我國國軍。

徐巧芯說，戰爭想定要務實，首先考慮地理、幅員，台灣的縱深、面積、人口居住密集度，與烏克蘭、俄羅斯完全不相符，怎麼能夠拿兩個縱深地理環境完全不相符的國家，做戰爭比較？中華民國台澎金馬等均屬海島，不像烏克蘭接壤歐洲，很多烏克蘭人在發生戰爭後成為難民，請問台灣本島怎麼處理？

此外，徐巧芯說，台灣的天然氣儲存槽、發電廠等重要設施都集中在西部人口密集區，包括台北、新北、桃園、台中、高雄等地，若這些重要設施戰爭期間，都被導彈精準攻擊，可能會斷水、斷電，或引發嚴重火災，造成嚴重傷亡。請問苗博雅還堅持民眾能「正常」上班上課，這樣的戰爭還浪漫嗎？

徐巧芯批苗博雅，沒有戰爭還可以上班上課的荒謬說法，將戰爭事實客觀呈現給社會大眾了解，才是政治人物應有態度，而不是將戰爭美化、浪漫化，刻意誤導民眾對戰爭的認知。這是相當不負責任的行為，更應該被社會大眾嚴厲譴責！

