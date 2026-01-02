譴責虛假AI影片抹黑柯志恩 國民黨高市黨部提醒小心查證

國民黨提醒網路社群及影音平台，大量出現利用Ai製作有關國民黨及市黨部主委柯志恩的虛假訊息影片，歡迎提供給黨部進行查證。 圖：國民黨高雄市黨部/提供

[Newtalk新聞] 國民黨高雄市黨部臉書今(2)日發文指出，近期網路社群及影音平台，大量出現利用AI製作有關國民黨及市黨部主委柯志恩的虛假訊息影片四處流竄，影音內容錯誤百出更是造謠抹黑，除嚴厲譴責惡意剪輯虛假AI影片的行為，更提醒有心人士不要繼續以身試法。

高雄市黨部表示，這兩日媒體也報導有關AI假醫生影片的相關新聞，也是利用AI手法進行錯假訊息的散佈與傳播，目前衛福部也將進行追查，提醒黨員及市民，網路資訊多元豐富，在看到任何資訊請小心查證：不輕信、不轉傳，如看到明確的錯假訊息請直接向平台檢舉，也歡迎提供給黨部進行查證。

