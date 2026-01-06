譴責衛生局狼官性侵列管少女 陳其邁下令全面補強社安網漏洞

高雄市爆出心衛中心官員涉嫌性侵未成年少女案件，高雄市長陳其邁發聲譴責，並要求相關局處補強相關防護機制。（圖／CTWANT攝影組）

高雄市衛生局心理衛生中心一名何姓執行秘書，涉嫌利用職務之便性侵未成年少女案件，引發社會譁然。高雄市長陳其邁今（6）日首度對外回應，嚴正譴責犯嫌行徑，直言相關行為嚴重背離社安網初衷，並要求市府相關局處痛定思痛、全面檢討制度漏洞，務必補強防線，避免類似事件再次發生。

雄檢指出，高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，於2025年6月涉嫌利用職務權限，透過公務系統篩選遭通報、列管的個案，並鎖定其中一名16歲少女誘騙外出後性侵得逞。檢方指出，何建忠身為心理衛生體系工作者，卻知法犯法、嚴重戕害被害人身心，依強制性交及違反個資法起訴，合併求刑10年6個月，全案仍在審理中。

對此，陳其邁表示，社會安全網的本意是協助社會弱勢、保障其權益，犯嫌行為不僅嚴重違反專業倫理，更徹底破壞社會對社安網工作人員的信賴，「真的非常、非常不應該」。

他指出，案發後，市府已要求衛生局、社會局及社會安全網相關單位，全力配合檢察機關釐清案情，並以保護被害人、避免二次傷害為最高原則。

陳其邁進一步強調，已責成衛生局與社會局務必痛加檢討，除依法配合司法偵辦外，也將導入外部專家參與與更完善的監督機制，全面檢視制度設計與資訊安全防護，期盼將社會安全網建構得更周延。他同時呼籲社會給予第一線社安網工作人員更多支持與鼓勵，並要求相關單位從此次事件中深刻記取教訓，避免類似悲劇再度發生。

