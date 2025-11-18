譴責鄭麗文祭拜共諜吳石 民團：跟中共合作絕對沒有好下場

「519行動組合」18日召開「正視白色恐怖史實－國民黨不是受害者，而是不認錯的加害者」記者會，召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇(右)等人出席發言。(記者塗建榮攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石挨轟後，國民黨反指責民進黨立委也曾至馬場町獻花。長期關注轉型正義的「519行動組合」今日在立法院召開記者會，呼籲正視白色恐怖史實，並提醒國民黨「跟中共合作絕對沒有好下場」。

519行動組合提出三點訴求，一、還原白色恐怖及馬場町紀念始末，譴責國民黨不願真誠道歉。二、應修正紀念日及節日實施條例，恢復「519白色恐怖記憶日」。三、加速推動「加害者識別條例」、「司法不法及行政不法審查組織條例」、「不義遺址條例」。

519行動組合召集人王美琇表示，國民黨很會扭曲歷史真相、混淆社會視聽，對台灣社會造成更大的分裂。鄭麗文祭拜的吳石是「匪諜一號」，吳石不只是歷史，還是現在進行式，還有很多共諜滲透在台灣，以及被中共收買的在地協力者，正在內部裂解台灣，中共的手已經伸入台灣，但國民黨仍敵我不分，這是台灣社會最大的危機。

王美琇批評，國民黨一直以來都是加害者，並不是受害者，在黨國一體的白色恐怖時代，蔣介石的獨裁統治在1949至1955年間，逾4000人被國民黨政府判處10年以上有期徒刑，1000多人被判處死刑，這些大部分是20、30歲的年輕人，很多家庭家破人亡，國民黨從未對此道歉。

王美琇指出，50年代確實有很多像吳石的匪諜滲透進來要瓦解國民黨，但很多年輕人是無辜被牽連失去生命，加害者國民黨在上會期卻將「519白色恐怖記憶日」從節日條例中拿掉，這是對政治受難者及家屬最大的侮辱，希望民進黨能夠重新提案放入條例。

她強調，最後要奉勸國民黨，「跟中共合作絕對沒有好下場」，這是前總統蔣經國一再告誡的，國民黨一再重蹈覆轍，請回去好好讀黨史，對台灣這塊土地負起責任。

民進黨立委林楚茵質疑，鄭麗文聲稱要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，中國的戰狼外交則對準台灣和日本，鄭在臉書發文指責日本首相高市早苗，惡意為加害者代言。大家都知是中國在惹事，更是加害者，但國共這些加害者不認錯外，還結合在一起霸凌台日。

林楚茵直指，沉默是中共最堅強的武器，國民黨做了很多傷害台灣人的事，但多數人選擇沉默。國民黨在立法院用多數暴力讓「519白色恐怖記憶日」消失，目的就是要讓台灣人繼續沉默，接下來國民黨還會跟共產黨聯手合作，成為更可怕的加害者，對台灣人進行長臂管轄、跨境鎮壓。

「國民黨是加害者，不是受害者！」民進黨立委張雅琳指出，白色恐怖時期有很多年輕人因親共被國民黨殺害，但鄭麗文卻對共諜吳石獻花，根本就是中共同路人，這不是弔念，而是顛倒黑白。

政治受難者呂昱質疑，馬場町是政治受難者會去祭拜的地點，那邊是槍決地，怎會去那祭拜共諜。值得注意的是，有政治受難者第三、四代被中共拉攏過去中國，這些人回來後形成「隱蔽組織」，鄭會去祭拜共諜吳石，可能都跟這些有關。

呂昱批評，鄭麗文上任後不先去祭拜蔣公，而是去祭拜吳石，她的政治立場已經非常清楚，既然新任國民黨主席不把蔣介石放在眼裡，中正紀念堂就應該迅速拆除。

長期關注轉型正義的「519行動組合」今日在立法院召開記者會，呼籲國民黨正視白色恐怖史實，並提醒國民黨「跟中共合作絕對沒有好下場」。(記者陳鈺馥攝)

