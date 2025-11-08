譴責鄭麗文追思「共諜」吳石 陸委會：對國家尊嚴最嚴重傷害
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席由統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，而該活動主要追思對象為「共諜」吳石，引發爭議。對此，陸委會今天晚間表達譴責，身為國家重要政黨負責人向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共之間的自相殘殺與歷史悲劇，將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，「這是對國家尊嚴最嚴重的傷害」。
針對鄭麗文今天出席統派活動追思共諜，陸委會表達譴責，政治人物一再以陸配作為政治議題，將極端違法案件與絕大多數在台安居樂業的陸配朋友掛鉤，「這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。」
陸委會說，政治人物的立場與意識形態可以歧異，但身為國家重要政黨負責人向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共之間的自相殘殺與歷史悲劇，將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。
陸委會表示，絕大部分的陸配都是認同這塊土地，在台落地生根、安居樂業，極少數特殊個案從事危害國家安全或社會安定的行為，政府依法廢止其定居留資格，是維護法律尊嚴與保護全國人民的必要作為，並得到台灣主流民意的支持。政治人物動輒以偏概全，在處理爭議議題時，放大極少數個案拉整個群體下水，極端不道德，也不會受到社會的支持。
陸委會提到，若鄭麗文真的關心陸配朋友，不應該在社會撻伐共諜議題時，把陸配個案拿來轉移焦點。
陸委會呼籲，鄭麗文與其追思吳石等叛國共諜，不如認真關切目前還在中國大陸，因為失聯或遭中共關押的232位台灣民眾，「他們的人權、自由，比追思吳石更具急迫性與正當性」。
