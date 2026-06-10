譴責金正恩堅持一個中國！黃揚明轟：這個發言人恐怕做不久！台外交部擁有海邊管轄權？

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北韓領導人金正恩表示「始終不渝堅持一個中國原則」，台灣外交部隨即嚴厲譴責。時事評論員黃揚明9日於中天《頭條開講》節目中直言，外交部大動作回應令人匪夷所思，「金正恩跟習近平見面，到底干我們什麼事?」

黃揚明9日上 《頭條開講》。 （圖／中天新聞）

金正恩重申一中立場 外交部火速譴責

習近平時隔7年再度訪問平壤，金正恩以高規格禮遇接待，雙方並強調深化中朝傳統友好關係。會談期間，金正恩重申支持一個中國原則，並支持中方維護國家主權與領土完整。不過外交部隨後發表聲明，批評北韓「扈從中國」，並重申所謂兩岸互不隸屬立場。

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黃揚明批外交部「管到海邊去」

對於外交部的反應，黃揚明直言完全看不懂。他指出，世界上絕大多數國家本來就奉行一中政策，北韓表態並非新鮮事，外交部卻特別跳出來譴責，實在令人費解。南韓總統李在明日前公開談論台海局勢時，外交部並未展現同樣力道，如今卻對中朝領導人會晤內容強烈反應，標準明顯不一致。

黃揚明更直言：「你去沒事譴責北韓幹嘛？」認為台灣與北韓既無官方往來，也沒有實質外交互動，外交部此舉除了製造話題外，看不出任何實際效果。

一句話掀熱議 黃揚明：發言人恐怕做不久

黃揚明進一步表示，外交部發言內容甚至與部分綠營長期論述存在矛盾，從近來幾次外交事件來看，相關發言已多次引發爭議，因此語帶保留地表示：「我認為這位發言人恐怕坐不久了。」

中朝關係升溫 台灣更該關注戰略變化

黃揚明認為，真正值得關注的是習近平此行釋放出的戰略訊號。相較於對北韓發表譴責聲明，政府更應思考如何因應區域局勢調整，以及台灣在美中競逐格局下的定位問題，否則一味透過政治表態刷存在感，最後恐怕只是「自己講得很大聲，別人根本不理你」。

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