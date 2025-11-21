譴責陳菁徽惡質抹黑 高市府將依法正式提告

陳菁徽臉書PO圖指陳其邁力挺傾倒垃圾的環境殺手，高市府查證該相片係李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意。 圖：高市府提供

[Newtalk新聞] 針對燕巢、田寮月世界多處山坡地垃圾山案件，國民黨立法委員陳菁徽發文指稱高雄市長陳其邁力挺涉案的李姓男子。高市府表示，全案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳其邁本人同意，與該名李姓男子亦無往來，高市府嚴厲譴責陳菁徽栽贓嫁禍的惡質抹黑，並將依法提告。經瞭解，該名李姓男子本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。

高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，橋頭地檢署著手偵辦3家清運公司，鎖定幕後主嫌為岡山區李姓里長，並拘提到案聲請羈押。陳菁徽臉書今天PO出陳其邁與李有財合照指出「有圖有真相，有民進黨黨徽，有力挺的照片。」、「這次傾倒垃圾的幕後首腦，正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人。」、「真正的自倒自演，陳其邁市長力挺傾倒垃圾的環境殺手。」

陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待；對於誣指陳其邁為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。

民主進步黨高雄市黨部聲明：針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，本黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李君於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

