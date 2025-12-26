譴責5位大法官 表決逕付二讀

在藍白人數優勢下，立院通過譴責判決憲訴法修法違憲的五位大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞案並逕付二讀。圖為國民黨立委在議場內高舉贊成手舉牌。（中央社）

記者王超群∕台北報導

不滿憲法法庭判決憲法訴訟法修法違憲，國民黨立法院黨團，二十六日提出譴責案，點名大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，認為其判決程序與組成違反正當法律程序，已嚴重衝擊憲政秩序，在藍白陣營人數優勢下，經表決該譴責案逕付二讀，並由國民黨團召集朝野協商。

立法院去年十二月二十日三讀修正憲法訴訟法部分條文，民進黨團隨後聲請暫時處分及釋憲，總統賴清德並於今年一月二十三日公布修正條文。憲法法庭於十二月十九日作出一一四年憲判字第一號判決，認定憲訴法修法程序有明顯重大瑕疵，已達欠缺正當性之程度，牴觸憲法正當立法程序原則，宣告修法違憲。

該判決引發在野黨強烈反彈。國民黨團指出，憲法法庭作成上述判決時，僅五名大法官參與評議，無論依修正前或修正後之憲法訴訟法規定，皆未符合最低參與評議人數之要求，程序上存在重大瑕疵。

國民黨團進一步質疑，憲法法庭以「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」的計算方式，排除其他未參與評議的大法官，使裁判得以成立，形同由裁判者自行改寫審判權組織成立之前提要件，逾越法律所設的正當程序界線，亦違背憲法增修條文明定十五位大法官合議之制度意旨。

國民黨團表示，在僅有少數大法官參與的情況下，作成影響重大法律制度之憲法判決，甚至介入立法程序自主權，已對權力分立及憲政秩序造成嚴重衝擊。黨團因此提案，建請立法院會決議，對上述五位大法官因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義之判決行為，予以嚴厲譴責。

國民黨團並主張，憲法裁判之權威應建立於明確且可預期之程序門檻，若憲法法庭未依法合法組成，自始即不具審判權限，相關判決即屬無效；其後若援引該判決所作之憲法裁判，亦不生效力。