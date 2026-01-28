「護佑-從阿根廷到台灣」 感受藝術療癒的力量

童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間展出「護佑-從阿根廷到台灣」，來院民眾欣賞創作。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

藝術無論是對創作者，抑或是觀賞者來說，都能提供有效的身心靈療癒。童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間這次進行「護佑-從阿根廷到台灣」展出，其創作者就深受身心煎熬的痛苦，但因為在藝術的世界中找出對自我的治療，所以感同深受地呈現出藝術無形的力量。

「護佑-從阿根廷到台灣」展覽創作者-顏云德，2006年出生的她，自青春期以來，就與憂鬱症與自閉症譜系特質同行，長期在身心的起伏與社會眼光中探索自我定位。藝術成為她最重要的庇護與療癒方式，無論是花藝的細緻排列，或是繪畫中神祇的凝視，都承載著她面對脆弱與黑暗時的真實經驗。

2022年榮獲第52屆全國技能競賽花藝第三名、2023年取得全國花燈競賽甲等，2025年，19歲的她申請成功遠赴阿根廷進行文化交流與藝術教學，將台灣的花藝與手作帶入異地課堂；回到台灣後，持續以宗教符號、守護意象與生命故事創作，期盼透過藝術傳達「在苦痛中仍有光」的信念，並與觀眾分享跨越病痛後的力量與溫柔。

這次在童綜合醫院轉角藝術空間展出的十件作品，多是在阿根廷藝術村時創作的作品，當時駐村主題為「護佑之旅（Blessing Journey）」，主要是結合台灣的信仰意象（例如:媽祖、觀音、藥師佛）與花藝創作，發展一系列「信仰與療癒」的繪畫與立體作品，也舉辦五場台灣特色社區工作坊，邀請當地居民一起製作花藝與認識台灣，讓「庇佑」成為跨越語言的共感連結。

「護佑-從阿根廷到台灣」展覽期為1/1~3/1，邀請到院的患者與民眾都能走一趟童醫院梧棲院區地下一樓轉角藝術空間，感受創作者從色彩與筆觸中所表達出的希望，一起擁抱生命無限可能的信心。