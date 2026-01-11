護兒少、反廢死遊行登場 家長走上街頭籲司法守住最後防線

▲群眾自發自願從四面八方集結於中正紀念堂，共同發起「護兒少反廢死」遊行，表達對兒童保護議題的關切！

【記者 丁倩／台北 報導】今（11）日中午12時30分，約300多名來自民間的爸爸與媽媽，因幼童凱凱遭保母凌虐致死案，自發組成的兒少守護行動團體，與生命權平等協會共同發起「護兒少、反廢死」遊行。隊伍自台北市青島東路出發，沿途高舉「護兒少、反廢死」等標語，繞行總統府後前往中正紀念堂，並於自由廣場靜坐表達訴求。

主辦單位估計，現場約有350人參與，不少家長攜帶孩子同行，以行動傳達「孩子的安全不能再退讓」的心聲。遊行過程中，群眾不斷高喊「司法正義、不容妥協」、「還給孩子平安成長的權利」、「虐殺兒童天理不容」等口號，並在凱達格蘭大道向總統府遞交請願書。

多名參與的家長表示，近年重大兒虐事件頻傳，社會對制度性失靈的焦慮不斷累積。有人直言，對於預謀性、極端殘忍的兒童虐殺案件，司法若一再強調教化與人權，卻忽略受害兒童的生命價值，將讓家長對國家保護機制徹底失去信任。

▲立委王鴻薇(上圖左)、洪孟楷(上圖右）、吳宗憲(下圖左）、葉元之（下圖右）今（11）日中午出席兒少守護行動團體遊行，現場向群眾致意並呼籲加強兒童保護制度，重視兒童權益！

兒少守護行動團體提出五大核心訴求，包括：重大兒童傷害或死亡案件不得輕判；加重性侵害與虐殺兒童罪犯刑責；全面補強兒童保護制度；受害者人權應優先於加害者；反對實質廢死，並主張若無法立即執行死刑，應設立「不得假釋的終身監禁」制度。

立委洪孟楷、吳宗憲、王鴻薇、葉元之到場聲援，呼籲政府正視基層家庭的恐懼與不安，並檢討現行司法與兒少保護制度是否真正具備嚇阻力。藝人王思佳亦現身支持，表示希望凱凱案二審判決至少維持原判，讓社會看見司法對兒童生命的基本態度。

▲群眾高舉「護兒少、反廢死」等標語，表達對強化兒童保護制度與司法正義的訴求。

凱凱案一審中，涉案保母姊妹分別被判處無期徒刑及18年有期徒刑，二審已辯論終結，預定於1月27日宣判。

這場「護兒少、反廢死」遊行，並非單一案件的情緒宣洩，而是一股長期累積的不安與失望的集體表達。當越來越多父母走上街頭，說明制度已無法單靠專業語言或抽象價值安撫人心。值得注意的是，群眾訴求的核心，並不只是「重刑」，而是「不要再退讓」。在重大兒虐案件中，社會期待的不是報復，而是明確的底線——讓潛在的加害者知道，傷害孩子，將付出無法承受的代價。

司法改革與人權保障固然重要，但若改革的結果，是讓最弱勢的孩子承擔風險，那麼這樣的進步，恐怕難以說服一個每天送孩子上學、提心吊膽的父母。孩子沒有選票，也無法為自己發聲。今天站在街頭的父母，其實是在替整個社會提出一個最基本、也最沉重的提問：當制度無法保護孩子，我們還能把希望交給誰？（照片記者丁倩翻攝）