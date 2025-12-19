護具捐贈 力挺偏鄉學子排球夢

護具捐贈！力挺偏鄉學子的排球夢。(記者劉春生攝）

護具捐贈再續善緣！力挺偏鄉學子的排球夢 雲林縣屬偏鄉地區，長期面臨教育與體育資源不足的挑戰，孩子們在追逐運動夢想的路上，往往必須付出比他人更多的努力。為了降低運動傷害風險、守護排球小將們的訓練安全，岳儒透過北港高中校友的牽線，再次串聯宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION、廣泰投資控股股份有限公司等五間企業，共同捐贈一批排球專用護具，市值約新臺幣三十多萬元，持續以實際行動力挺偏鄉排球發展。



此次捐贈內容包含輕質排球護膝、針織防撞護膝、一般護膝、護肘及臂套等多項防護裝備，總計約五百件，為孩子們在高強度訓練與賽事中提供更周全的保護。捐贈記者會於十二月十八日在北辰國小舉辦，受贈對象包括北辰國小、建國國中及北港高中排球隊學生，讓孩子們能在更安心的環境中全力投入訓練，勇敢追逐屬於自己的排球夢。

北辰國小鍾志清校長表示：「偏鄉學校資源有限，孩子們在運動訓練上更需要外界支持。感謝岳儒大學長和企業的用心捐贈，讓學生在安全無虞的情況下安心訓練，不僅守護孩子的身體，也讓他們感受到社會滿滿的關懷與鼓勵。」

建國國中黃基津主任表示：「排球隊學生長時間高強度訓練，完善的護具對降低運動傷害至關重要。這次捐贈不只是物資挹注，更是對孩子努力的肯定，讓學生知道只要願意付出，就有人願意支持他們的夢想。」

北港高中江耀淇校長表示：「許多偏鄉孩子因排球找到自信與方向，這份來自企業與社會的支持，是他們持續堅持的重要力量。感謝各界長期關注偏鄉體育發展，為學生打造更安全、穩定的學習與訓練環境。」



蔡岳儒議員表示：「儘管身處偏鄉，孩子們對排球的熱愛與投入，絲毫不亞於城市的學生。排球隊不僅是鍛鍊體能與球技的場域，更是孩子們學習紀律、培養團隊精神、建立自信的重要依靠。長期以來，許多教師與教練在課後與假日默默付出、不計回報，陪伴孩子們一步步成長，只希望為他們的未來多開一扇門。」



特別感謝宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION、廣泰投資控股股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」的企業精神，連續第五次捐贈護具，守護排球小將們的身心健康。也期盼透過此次善行拋磚引玉，號召更多企業與社會大眾一同加入行列，持續灌溉偏鄉孩子的夢想種子，一起力挺排球小將，讓努力不再孤單，讓夢想持續前進。

另蔡岳儒議員也轉達捐贈廠商的心意，廠商表示後續將進一步了解三校排球隊選手的實際需求，儘力為孩子們量身製作更合適的護具，為選手訓練與比賽安全盡一份心力；也請三校教練及師長協助提供所需護具的品項、尺寸與數量，讓這份關懷能更精準落實到每一位努力付出的孩子身上。