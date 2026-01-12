護台股279天創最長紀錄 國安基金宣布退場

國安基金完成史上最長279天護盤任務，財政部宣布即日起退場，市場回歸正常機制運作。

國安基金完成史上最長護盤任務，正式宣布退場。財政部表示，國安基金今（12）日決議，即日起停止執行安定市場任務，回歸市場機制運作。國安基金自2025年4月9日進場以來，已有效穩定市場與激勵投資信心，目前國內外政經情勢趨於平穩，資本市場運作有序，已無啟動護盤條件。不過，國安基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時可隨時召會討論是否再度進場。

國安基金今日召開第127次例行委員會議，就該基金安定市場任務動用資金之執行情形及國內外政經情勢等因素進行充分討論。考量目前股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形，經委員會共識決議，國安基金自即日起停止執行安定市場任務。

回顧本次國安基金進場背景，為第9次進場護盤，主因為美國前總統川普政府於2025年4月初宣布對等關稅政策，引發全球股市劇烈震盪，台股於4月7日、8日連續重挫，單日最大跌點創史上紀錄。國安基金因此提前召開會議，決議啟動安定市場任務，護盤期間長達279天，超越第8次的275天，刷新歷史最長紀錄。

期間台股從護盤前的18,459點，一路攀升至目前3萬點，累計上漲逾1萬2,100點，漲幅約65%。國安基金也同步揭露投資成果，自進場至去年底，累計投入資金約122.5億元，帳面未實現獲利超過64億元，加計股利收入後，整體投資報酬率逾5成，實際報酬率待國安基金出清持後才能確認。

市場關注退場是否引發震盪，分析師認為，國安基金實際投入金額占市場比重有限，象徵意義大於實質影響，退場反而代表恐慌情緒消退，短線台股或有整理，但中長線仍將回歸基本面表現，投資人不必過度擔憂。

