護台說／高市早苗掀日中緊繃 謝立功籲外壓升溫台灣團結
（總主筆李彥謀／專訪）日本首相高市早苗的「護台說」，讓她的民意支持度上衝到7成以上，台灣的民進黨咸表歡迎，國民黨普遍批評、口徑與中共接近；同是在野黨的民眾黨沒有表態，黨主席黃國昌則是安排訪日，這是另類挺日，還是去和日方理論，各方揣測。
黃國昌訪日是另類挺高市？台灣面臨對外能團結嗎？
前民眾黨秘書長謝立功接受《艾瑞克IN新聞》專訪時表示，黃國昌訪日的行程，會見誰、談什麼議題，相對低調，但可以注意他跟日方的談話內容，前主席柯文哲常說「戰略要對，戰術就臨場發揮」；謝立功說，高市早苗的「護台說」，從日本憲法的角度，沒有太大的出入，再者，她是安倍晉三的徒弟，承襲安倍的思想也很正常。
謝立功認為，日本人長期以來對中國大陸是蠻有意見的，此時國人應該稍微冷靜一下，過去是所謂美中台三角關係，現在是不是因為高市的言論，變成美中日台四方關係，會不會讓區域情勢變得更複雜，還是更單純？「我是認同賴清德總統定的團結10講的名稱，重點在於，台灣人在面對對外關係時，內部一定要團結，如何避免戰爭才是關鍵，因此各方最佳策略就是不要彼此刺激。」
相較高市早苗的炙熱民調，賴清德的聲望則在4成上下游走，台灣在國際、外交或經濟的表現似有突破，但是內政卻迭有怨言；尤其詐騙案頻傳，讓外界質疑檢警調、金管會、洗錢辦、數發部等部門，有沒有上緊發條？或許，整頓內政是賴清德拉抬聲望的路徑之一。
台灣要盡力遏止詐騙，太子集團案顯示政府間有斷鏈
謝立功認為，以近來即被關注的「太子集團」為例，調查局也有出分析報告，但這6年來關於太子集團的申報已經幾十件，卻沒有動作，不免會讓人懷疑，這件事給台灣很大的警惕，我們針對詐騙洗錢的部門不少，金管會、調查局、警政署、洗錢辦、數發部，都做了什麼，橫向聯繫做了什麼；太子集團是跨國犯罪組織，亦證明國際合作的重要，但不能別的國家辦了，我們才辦得出來，這是我們政府單位要加強精進的地方。
謝立功說到自己也接過詐騙電話，對方以AI模仿他兒子的聲音，但電話一開始接時，就有提示聲音說，「這是國際電話，請注意是否為詐騙」之類的；「這個算中華電信做到他們可以做的努力，也幸好有這一段提示音，讓我有了警覺心。」
謝立功直言，政府有很多政策工具，絕對可以做到完善，但包括檢警調等司法系統，這屬於「下游」了，「應該從源頭就開始想 這是一個整體的，從預防到偵查，有不同人主管，所以真正國家機器要動起來，很重要」；謝立功建議，最好能有一個常態的任務編組，由行政院主導開會並協調、解決問題，因為跨部會的議題，僅憑單一部門是難以成事的。
民眾黨2026重心在縣市長，不能等待藍營關愛眼神
謝立功近來獲聘為最高檢察署廉政會報委員，有媒體稱此為另類「綠白合」；謝立功認為，這是外界聯想太豐富，一方面自己的專業是反洗錢、反詐騙，其次是與徐仁輝教授投入「台灣透明組織」超過20年，不論是經驗、學理，或國際透明組織的一些反腐、反貪、反詐的技巧做法，提供給政府參考。
至於黃國昌涉及貪汙遭列被告，以及養狗仔等司法案件，勢將衝擊民眾黨的選情；謝立功認為，民眾黨成立至今已經6年，進入第3次大選，外界觀察的是有多少人能夠選縣市長，能選上縣市長，就可以培養人才，如果只能在少數縣市派出人選，也是很可悲，要力拼藍綠兩黨是很困難的。
謝立功認為，台北市是民眾黨的本命區，現有4席議員，但在6個選區各提一席也不算多，且國民黨沒有要禮讓，他們大多是經營地方許久，不會說退就退，若要藍白合，必須要有高度，能綜觀全局，也需要有夠經驗的人來操盤；不只民眾黨內的遊戲規則要訂出來，藍白的規則也要訂出來，尤其民眾黨還是要自力發展，不能總是依附在藍營底下，等藍營關愛的眼神。
