護唇膏錯塗幾十年！韓國人揭嘴唇乾裂原因 正確方法曝光

冬季來臨，嘴唇乾裂成為許多民眾的困擾。一名韓國網友日前在社群平台Threads發文，分享其在台灣的觀察心得，意外揭露台灣人長期以來的護唇膏使用誤區。

這名韓國網友表示，聽朋友說台灣氣候潮濕，但觀察後發現朋友的嘴唇比自己還要乾燥。進一步了解後才發現，原來朋友習慣左右橫向塗抹護唇膏。該網友指出，正確的塗抹方式應該是順著唇部紋路，採用上下縱向塗抹的方式，建議將嘴巴張開，分上下兩片進行塗抹。

貼文曝光後迅速引發討論，瀏覽次數突破百萬。大量網友震驚表示，自己數十年來都使用錯誤方法。有網友留言表示，三十幾年來都是左右塗抹，難怪每天勤勞保養嘴唇仍然乾燥。另有網友感嘆，自己每天都在吃嘴皮，原來問題出在塗抹方式錯誤。

專業人士也加入討論證實此說法。有網友分享，皮膚科專家早已指出應該照著紋路上下擦拭，才不會破壞嘴唇的皮膚結構。專櫃人員也曾提醒，由於嘴唇的唇紋是垂直方向，順著紋路塗抹才能真正深入唇紋達到滋潤效果，避免左右橫向塗抹對脆弱唇紋造成拉扯，加劇乾燥與細紋產生。

日本赤坂美容診所所長青山秀和提供更詳細的使用建議。他指出，護唇膏正確塗法應該順著唇紋，由上往下縱向均勻塗抹。塗抹完成後不需要抿嘴，反而可能讓嘴唇更加乾裂。青山秀和特別提醒，早上刷牙洗臉後以及晚上洗完澡後，是唇部最容易變乾燥的兩個關鍵時間點，建議在這兩個時段確實塗抹護唇膏。

關於使用頻率，專家建議一天最多塗抹五次即可。若塗抹過於頻繁，反而會增加摩擦，導致反效果。正確的護唇方式不僅能有效改善嘴唇乾燥問題，還能避免因錯誤使用造成的額外傷害。

此次事件不僅讓許多民眾重新認識護唇膏的正確使用方法，也反映出日常生活中許多看似簡單的保養動作，實際上存在著正確與錯誤的差別。透過國際交流與專業知識的分享，民眾得以修正長期以來的錯誤習慣，獲得更好的保養效果。

