護國淨港、守護新北平安！侯友宜親臨淡水河祭大典 虔誠上香祈求四海風調雨順、全民行車大吉

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記者黃俊育 / 新北報導

今（115）年「淡水河河祭路祭祈求世界和平暨護國淨港大法會」於6月9日起至6月14日舉辦，往年河祭路祭為三日法會，今年已於6月9日進行淡水老街遶境及淡水河灑淨；並自6月9日至14日於新莊元亨寺臺北講堂辦理六日法會，由新北市淡水河河祭路祭文化協會統籌，祈願合境平安、風調雨順，同時將活動後普渡物資全數捐贈予淡水區公所及新北市淡水區關懷弱勢協會，落實宗教關懷與在地公益並行。市長侯友宜與議會蔣根煌議長於今(12)日親臨法會現場上香祈福，祈求海陸交通一切順暢、民眾行車行走皆平安。

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侯友宜指出，淡水河流域見證北臺灣近四百年歷史，人們以河祭、路祭安撫無祀先靈，凝聚社區向心、守護河域文化，已形成在地重要的宗教文化與傳統祭典。市府非常感謝新北市淡水河河祭路祭文化協會與各界長期投入，結合地方團體及里長的力量辦理祈福法會，並以公益捐贈普渡物資回饋社會；市長也特別感謝主辦單位舉辦此屆大法會，超渡淡水河路及新莊地區之無祀先靈，為地方祈福，保佑合境平安。

淡水河河祭路祭文化協會理事長、市議員蔡錦賢說明，本屆法會除了在淡水河域灑淨外，更於淡水老街繞境消災祈福；亦再前往新莊元亨寺臺北講堂辦理法會，邀集多位宗教界代表共襄盛舉，包括元亨寺臺北講堂監院法師會常和尚、宜蘭孔雀明王寺住持慈傑和尚、滿願寺住持本願和尚、祥光寺住持能傳和尚、共同主法誦經持咒，讓過往先祖、淡水河亡靈聽經聞法離苦得樂。法會中除設有贊普桌、普盒、消災祿位及超薦牌位外，希望藉由各方諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，超渡孤魂亡靈及十方法界眾生能往生淨土。

民政局長林耀長表示，法會早年由佛教團體於農曆七月在河畔辦理，105年起由竹林慈玄宮整合地方力量擴大推動，109年2月成立新北市淡水河河祭路祭文化協會後，制度化運作更臻完善，今年法會已邁入第25年。協會持續推動「制度化辦理與文化傳承」，本屆於淡水河上灑淨祈願，接續至元亨寺臺北講堂展開科儀，壇場更設置「四大壇城」與相關牌位，兼顧渡亡與祈安之意涵，讓民眾能認識淡水無形宗教文化。