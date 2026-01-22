護國神山也認證 電力基建成AI競爭關鍵

【記者柯安聰台北報導】電力供應成為AI發展的兵家必爭之地，晶圓龍頭大廠近期在法說會上也承認「足夠的電力才能不受限制擴充產能」，玉山投信指出，除了數位基建之外，電力基礎建設在AI的高速發展之下，也一躍成為基建產業的重點。



PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，根據彭博NEF最新預測，資料中心電力需求預計到2035年將達到106GW，遠高於目前的40GW，未來10年新增的電力需求將是該產業目前需求的2.7倍。此外，目前只有10%的資料中心用電量超過50MW，但在未來10年，新建資料中心的平均用電量將遠超100MW，甚至近1/4將超過500MW之多，電力的供給與穩定將成為AI的競爭指標之一。



從美國電力需求成長，也可明顯看出AI與電力之間的緊密連結，王翔慧分析，美國電力需求成長因地域而有顯著差異，目前以德州與西南地區增長最快，而且以資料中心成長主導的地區，通常電力也擁有較高成長性。據統計，2010年至2020年間，美國電力需求年複合成長僅約1%，但預期從2023年至2030年，電力需求年複合成長將加速至3%，正是因為資料中心電力需求佔比上升，以2025年來說，資料中心電力需求占比為4.5%，到了2030年將成長至8.1%。



王翔慧表示，從基礎建設指數的個別產業來看，同樣可明顯看出電力相關產業持續受到市場資金青睞，分析MSCI私人基建資產指數個別產業近3年年化報酬率，以電廠14.3%拔得頭籌，其次為數位基建、輸電與配電同為12.1%，再來才是機場、交通、再生能源等，報酬率在7.9%至11.7%不等，顯見與AI和電力相關的基礎建設，已成為基建投資重心所在。



除了AI帶動，王翔慧說，近年美國平均電價持續走高，2018年10月至2025年8月，美國民生、商業及工業用電平均漲幅達35%，電價長期上漲反映能源成本與基礎設施投資增加，而資料中心的增建更加擴大，對電力公用事業形成結構性利多，業者營收與獲利有望持續提升，產業防禦性與穩定現金流特性更顯突出。



由於成熟國家基礎建設較為完善，制度也更加完備，王翔慧建議，若想參與基礎建設行情，不妨以成熟國家為主，新興市場為輔，全面網羅基建商機，再透過公用事業、能源基建、交通運輸、數位基建四大基礎建設做彈性配置，並以具有財務體質之特許行業為主要選股方向。（自立電子報2026/1/22）