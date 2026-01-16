護國神山亮眼財報發威！美股道瓊漲292點、台積電ADR飆升4.44％

美股主要指數15日全面走揚，台積電ADR飆漲14.53美元、4.44%，收在341.64美元。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 全球晶圓代工龍頭台積電公布亮眼的財報，提振了市場對AI（人工智慧）需求韌性的信心。美股主要指數15日全面走揚，道瓊工業指數上漲292.81點、0.60%，標普500指數上漲0.26%，那斯達克指數上漲 0.25% ，費城半導體指數漲幅1.76%，台積電ADR飆漲14.53美元、4.44%，收在341.64美元。

綜合外媒報導，台積電15日發布財報，引領美國晶片廠的股價上漲。台積電2025年第四季營收達新台幣1兆460億元，季增5.7%、年增20.4%，創單季營收歷史新高，也超越財測高標，市場對AI成長動能的信心回溫。輝達15日上漲2.10%，AMD上漲1.93%，博通上漲0.92%，美光上漲0.98%。

此外，高盛及摩根士丹利第四季獲利皆超出華爾街預期，股價分別上漲4.66%、5.78%。另一方面，外界擔心美國勞動市場走疲之際，美國勞工部最新公布的最新經濟數據也顯示，美國就業市場穩健。截至1月10日當週的首次申請失業救濟人數為19.8萬人，低於專家預期的21.5萬人。

美股15日收盤，道瓊工業指數上漲292.81點或0.60%，收在49442.44點。標普500指數上漲17.87點或0.26%，收在6944.47點。以科技股為主的那斯達克指數上漲58.27點或0.25%，收在23530.02點。費城半導體指數上漲135.82點或1.76%，收在7837.30點。

