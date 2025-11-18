護國神山再爆機密外洩！陸行之質疑：台積電投資英特爾前，派先遣部隊探底？

台積電前資深副總羅唯仁今年7月底退休，當時，半導體業界便傳出他可能回鍋英特爾掌管研發部門。今（18）日《自由時報》報導指出，他在退休前動用高階主管職權，將大批2奈米、A16、A14等先進製程機密資料帶走，還要求相關下屬對他簡報。對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，如果這是事實，他不理解為何一些在台積電奉獻數十年的重要老幹部，總是老來入花叢，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊。

針對此事，經濟部長龔明鑫今日下午出席活動時表示，他已請員工了解實際狀況，但實際狀況還是要由公司（台積電）對外說明較好，也算是尊重他們。

事實上，台積電今年8月才爆出2奈米製程外洩案，如今再爆出機密外洩疑雲。陸行之提出質疑，難道這事情有貓膩，還是像中國古裝劇的故事，是台積電為減少壟斷風險及地緣政治投資英特爾前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？

陸行之直言，如果不是這樣，台積電怎麼樣也應該會根據2nm資料外洩而提告，「老實說，到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？」

