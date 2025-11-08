護國神山好威！「強大怪物」鳳凰登陸前恐減弱 專家點破3原因
生活中心／游舒婷報導
根據中央氣象署，編號第26號的颱風鳳凰，已經轉為中度颱風，根據目前的預測，預計12日至13日最靠近台灣，且有高機率登陸。雖然目前鳳凰颱風預測在巔峰時期的強度可達強烈颱風，但接觸陸地前後，預估強度將明顯減弱，其原因就是台灣的「護國神山」中央山脈。
氣象專家林得恩在臉書專頁「林老師氣象站」中提到，根據氣象署最新的資料，鳳凰可達中度颱風上限至強烈颱風等級間，且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物。
不過林得恩表示，鳳凰預計在接近台灣陸地前後，強度就會有快速、且明顯的減弱，推測降為輕度颱風等級，但也不可輕忽其可能帶來的風雨影響和破壞。
林得恩說明，會有這樣變化的原因有三，一是颱風經過菲島北部陸地時，部分颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞；二是在其北轉的過程中，受到北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心的結構特徵，加上又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域；第三，接近臺灣陸地前後，鳳凰就會受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱。
