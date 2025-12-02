護國神山好威！ 投顧喊明年台股高點落在31000點
第一金證券在最新的2026年台股展望中指出，台積電明年每股純益（EPS）上看75元，若以目前1400元來看，PE僅18.6倍，依然具有評價優勢。彭博一致預期目標價估達1800元，台股明年有望挑戰31000點。法人看好AI供應鏈、晶片、散熱與電源零組件等族群，傳產方面則點名製鞋、重電與高殖利率金融股為亮點。
至於今年櫃買指數幾乎原地踏步，相較大型權值股強勢吸金，中小型股基期偏低的狀況更為明顯。第一金投顧認為，當市場資金回流後，馬年可望看到一波中小型績優股補漲行情。資金環境方面，資金面方面將持續寬鬆，美國9月開始降息，10月續降，12月也將降一碼，市場預期明年再降三碼至2.75-3%。法人表示，AI帶動的結構性變革已經成全球趨勢，而台灣身處供應鏈核心，將持續受惠，預估台股上半年整理、下半年再攻，年底指數有望突破31000點。
由於AI產業爆發進入第三年，包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等不斷加碼並擴大投資，因此美國政府今年也啟動星門計畫，預估4年內要投資金額5000億美元打造超級AI資料中心。另外四大CSP資本支出也從2023年的1416億美元，今年成長至3431億美元，明年推估成長至4359億美元，今明兩年年增分別為58%與27%。這場AI的競賽，台灣也會是最大受惠者。
