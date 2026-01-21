護國神山的綠電來了 沃旭新離岸風場完工最快Q3加入商轉

大彰化西南第二階段及西北離岸風場的風機已設置完成。（沃旭能源提供）

近期全球離岸風電產業風波不斷，但在半導體產業用電孔急下，台灣綠電進度正在努力完成。離岸風電大廠沃旭能源昨（20）日表示，總裝置容量920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場的最後一座風機已於上週五晚間安裝完成，風機安裝工程結束，接下來做併網、電力系統測試等，預計可在2026年第三季達成風場全面商轉。

沃旭表示，這是位於台灣彰化外海約35至60公里處、共66座最新世代、單機容量14MW的SG 14-236離岸風機。2025年2月啟動海上施工、4月安裝風機，由西門子歌美颯搭配Cadeler最新打造的風機安裝船共同執行，該風場為沃旭在亞太區首座透過2020年簽署之企業購售電合約，直接向企業客戶供應綠電的離岸風場。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）表示，在台灣海峽這種具挑戰性的工作條件下，團隊能在單一施工季度內完成所有風機安裝工程，是一項重大成就。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，隨著所有風機安裝完工，也讓沃旭能源同時執行有史以來規模最大之8.1GW離岸風場建置工程成果。

沃旭能源的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，位於彰化外海離岸35至60公里處，併網容量為900MW，每年生產的電力相當於100萬台灣家戶一年總用電量。

大彰化東南離岸風場建置容量為605MW，由沃旭能源持股50％，另外50％股權由加拿大魁北克退休金管理機構CDPQ與「國泰永續私募股權基金」組成之合資公司持有。

而新的大彰化西南第二階段及西北離岸風場，已與台灣最大半導體製造商客戶簽訂企業購售電契約，國泰人壽保險公司及其子公司國泰電業也參與半數股權。

