護國神山的護持者！陳冲嘆前總統嚴家淦 未獲得應有歷史定位
週末應嚴前總統家淦家屬之邀，在其120歲冥誕紀念會，演講對台灣經濟發展的貢獻，主題是：護國神山的護持者。嘆家淦先生一直沒有獲得應有的歷史定位！
來到會場，看到牆上掛著一幅幅由嚴前總統當年以業餘攝影家身分親自拍攝具職業水準的作品，令我回想起六十年前高中時期適逢美援終止，人心不安，透過收音機聽到時任行政院長的嚴前總統述說國家情勢，最後提到自己在攝影外還自行沖洗照片，其中有張照片利用重複曝光技巧，坐姿及跪姿者皆是自己，寓意「求人不如求己」，讓當時僅是高中生的我印象深刻。
民38年6月台灣推動新台幣改革，從聽聞此事到後續資料的深度了解，內心頗為震撼。
當時，海峽對岸正值國共內戰，台灣則因戰後的通膨嚴重，社會失序，在民37年6月一顆雞蛋57元，一年後飆漲至7100元，人民對貨幣失去信心，手中有鈔票馬上拿去換取物品，深怕下一秒鈔票就失去購買力，但戰火連連，中央政府無法給予台灣省政府過多支持。
據台灣大學許介麟教授所述，當年日本戰敗時，日本當局為搶購物資又趕工加印一億元台灣銀行券(當時的貨幣)，對比當時全台流通的台灣銀行券也不過二億多，M1一下暴增50%，對物價的影響可想而知。
時任財政廳長的嚴前總統毅然決然決定改革貨幣，然貨幣改革絕非易事，因貨幣改革失敗而財政崩盤、經濟垮台的例子不勝枚舉。一戰後德國通膨嚴重，兒童用鈔票堆積木玩耍，發行面額一百兆馬克的貨幣也於事無補；近代辛巴威也曾一再改版，發行過面額一百兆辛巴威幣，卻連一顆雞蛋都無法購買，至今該國可使用八種貨幣支付，卻無人使用辛巴威幣。
今天發布新書收錄嚴廳長於民38年6月15日在諮議會報告貨幣改革一事的演講，看似輕描淡寫，實則背後每一件事皆複雜無比。嚴廳長說明已向中央要了八十萬兩黃金作為貨幣準備，又因進出口需要外匯，向中央爭取一千萬美元，但當時國共內戰節節敗退，需要大量資源購買軍火，提出這樣的要求無異是冒著生命危險。天佑台灣，當政者經思考後也答應請求。
除此之外，嚴廳長向泰國進口一萬噸白米，平息米價，並不畏得罪有權勢者，下令停止金圓券兌換，並停止墊付中央單位款項。貨幣改版不重要，重要的是建立大眾對貨幣的信心，憑著過人智慧及膽識，將人民福祉置於自己的生死之前，嚴廳長成功安定台灣經濟及金融環境，社會人心安定，經濟恐慌漸次平息。
回想起來，當時若沒有改革成功的新台幣，中央政府也不必來此滿目瘡痍之地，退無可退，人心渙散，自然更不會有現在的台灣。
再舉一例，在民40年前台灣並沒有總預算制度，直至家淦先生出任財政部長時，才為台建立總預算制度，財政秩序得以維持，當時此政策必定也是冒著政治風險，冒犯多少既得利益便宜行事者，但家淦先生不懼前行。在適當時間，做出適當的決定，歷史上又有多少人做得到。
近年，各方討論「護國神山」，川普上台後更時常被提及。更有人拍攝紀錄片「造山者」述說原委，以及在背後促成護國神山的重要人物，但誰在背後護持這些造山者？
影片中重要人物，包括李國鼎部長、孫運璿部長等，皆為嚴前總統任行政院長時的重要閣員，好比栽培植物，嚴前總統營造安全的土壤環境，穩定的幣值及安定的經濟體系，讓造山者能夠創造出護國神山，是造山者背後默默付出卻更為重要的「造人者」。
上月光復節我發表一篇專欄，「軍事古寧頭，經濟新台幣」，有人說古寧頭戰役讓台灣得以存續，但別忘了古寧頭戰役發生在民38年10月，新台幣改革在38年6月，若沒有穩定的金融環境，經濟難以正常發展，也無法有後續的長遠治理。緬懷歷史，當然應緬懷在適當時期做出適當貢獻的嚴前總統。
看更多 CTWANT 文章
朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚
30年前老員工曝麥當勞「任職1年禮物」 還有人領真金純銀名牌
Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意
其他人也在看
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及台灣及日本防衛政策的言行，迅速點燃了北京的怒火並遭外交反制。有分析稱這可說是高市個人保守派立場的延續，更有可能是東京正在鋪陳日本「國家正常化」的戰略。BBC NEWS 中文 ・ 19 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 23 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 7 分鐘前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 2 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 5 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 9 小時前
「前額葉失能」女星輕生未遂 醫：快樂消失了「9症狀要警覺」
藝人梁云菲日前驚傳輕生未遂獲救，她在社群媒體自曝被診斷出「前額葉失能」，整個人陷入無法正常運作的狀態。恩主公醫院精神科主任蔡芳茹表示，前額葉負責人類的思考判斷、情緒調節及衝動控制等高階功能，其功能失調常與憂鬱、焦慮及生活壓力有密切關聯。中天新聞網 ・ 3 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 4 小時前