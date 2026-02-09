護國神山稱霸全球？台積電員工數「首度超越英特爾」 專家揭轉折關鍵

財經中心／王文承報導

隨著AI熱潮不斷升溫，科技媒體《Tom’s Hardware》指出，半導體產業正迎來一個具指標意義的歷史轉折點。英特爾（Intel）近年歷經大規模裁員與轉型陣痛，反觀台積電則在全球擴產與製程技術領先的帶動下持續擴編人力，台積電員工總數可望首度超越英特爾。報導預估，台積電至2025年底員工人數將突破9萬人，並穩步邁向10萬人大關。

台積電員工數超越英特爾 專家揭轉折關鍵

報導指出，英特爾在過去兩年間裁撤約4萬個職位，員工總數已降至約8萬5100人。儘管如此，其人力規模仍相當龐大，甚至超過AMD、輝達（NVIDIA）與Arm三家公司的員工總和。

根據2025年相關財報資料，高通（Qualcomm）約有5萬2000名員工，AMD約3萬1000人，輝達約3萬6000人，而Arm則僅約8330人。這些競爭對手在2024至2025年間，多半受惠於半導體需求快速成長，持續擴大招聘規模，唯獨英特爾選擇逆勢裁員。

相較之下，台積電與英特爾的人力變化形成鮮明對比。台積電正處於史無前例的全球擴張階段，積極在各地招募人才。根據台積電2024年年報，截至2024年底，員工總數已達8萬4512人。在AI浪潮推動下，台積電持續於全球布局先進製程與海外產能，2025年底人數預估將超過9萬人，並朝10萬人規模邁進。

不過，報導也提醒，直接以員工數比較台積電與英特爾，仍需考量兩家公司商業模式的差異。英特爾是少數仍堅持「IDM模式」（垂直整合製造）的半導體巨頭之一，除晶片設計外，亦自營晶圓製造，必須維持龐大的研發與製造團隊。

台積電則屬於純晶圓代工模式，專注於製造服務，本身不進行終端產品研發；而AMD、輝達等無晶圓廠（Fabless）公司，則專注於IC設計，並不涉足製造環節。不同的營運模式，也使得人力結構與規模難以直接對等比較。

