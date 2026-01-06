護國神山飆新天價！台積電首登1705元 帶動台股收30576點再創紀錄

美股昨（5）日四大指數收高，尤其道瓊工業指數終場收48977.18點，締造歷史新高。台股方面，今（6）日早盤雖然開低，不過受到權值王台積電翻紅影響，以及面板、記憶體等多個族群走強，跌勢迅速收斂，加權指數漲471.26點、漲幅1.57％，終場收30576.3點再創新高。

台積電再創新天價

台積電（2330）今早盤以1645元開出，下跌25元，不過盤中翻紅，終場上漲35元、漲幅2.1％，收1705元再創新天價，貢獻大盤逾280點，成推升指數的主要推手，同時也帶動智邦、台達電等電子權值股跟漲。

廣告 廣告

智邦（2345）漲近半根，股價收在1240元，台達電（2308）站穩千元大關，漲40元、漲幅3.96％，終場收1050元。鴻海（2317）小漲0.64％，收236元，廣達（2382）則是漲1.44％，收282元。

記憶體族群今續揚

AI與記憶體族群相關個股仍是盤面亮點，南亞科（2408）漲幅9.86％，達228.5元漲停價，群聯（8299）也表現強勢，盤中攻上漲停價1615元。華邦電（2344）則大漲8.5元至104元、漲幅8.9％，再創新高，力積電（6770）收高至47.75元，漲幅9.89％。

另外，旺宏（2337）收漲4.75元至52.4元，漲幅高達9.97％，同樣攻上漲停，已經是連續第三個交易日亮燈，成為今日台股盤面焦點之一。

面板雙虎亮燈漲停

電視面板預計1月將調漲，面板族群今日股價表現依舊強勢，包括群創、友達再度漲停鎖住，其中，群創（3481）今日成交量超過百萬張，終場股價收21.85元，創下近4年半新高。

台股今日由台積電領軍改寫歷史新高，加上電子、記憶體與AI概念股齊揚，資金動能強勁。不過指數急漲後，恐有技術性震盪需求，後續仍需留意美股表現與國際地緣政治局勢發展。